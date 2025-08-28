Στα δικαστήρια σέρνει τον Τραμπ η Λίζα Κουκ της Fed

Η διοικήτρια της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ Λίζα Κουκ κατέθεσε αγωγή για να ανακόψει την προσπάθεια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να την απολύσει λόγω ισχυρισμών ότι είπε ψέματα στο πλαίσιο αιτήσεών της για στεγαστικά δάνεια. Πρόκειται για πρωτοφανή διαμάχη με διακύβευμα την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ.

Η Κουκ υπέβαλε την αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσιγκτον, μεταδίδει το Bloomberg.

Πρόκειται για σημαντική κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ του Λευκού Οίκου και της Fed, η οποία έχει αντισταθεί στις απαιτήσεις του Τραμπ για μείωση των επιτοκίων, παρότι ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επιτεθεί στον Τζερόμ Πάουελ. Ο πρόεδρος της Fed έχει επίσης αντισταθεί στις απαιτήσεις του προέδρου να παραιτηθεί.

Τυχόν απόλυση «θα παραβιάσει τον Νόμο περί Ομοσπονδιακής Τράπεζας, ο οποίος απαιτεί ρητά την επίδειξη αιτιολογίας για απομάκρυνση κυβερνήτη, κάτι που δεν ισχύει για έναν αβάσιμο ισχυρισμό σχετικά με αιτήσεις ιδιωτικών στεγαστικών δανείων που υπέβαλε η κυβερνήτης Κουκ πριν από την επικύρωσή της από τη Γερουσία», σύμφωνα με την καταγγελία.

H αναμονή της δικαστικής απόφασης το επόμενο διάστημα ενδέχεται να ενισχύσει τις ανησυχίες των επενδυτών ότι οι προσπάθειες του προέδρου θα υπονομεύσουν την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας.

Πριν λίγες μέρες ο Τραμπ απηύθυνε επιστολή στην Κουκ, την οποία δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι την απομάκρυνε από τη θέση της υπό το πρίσμα «δόλιας και ενδεχομένως εγκληματικής συμπεριφοράς της σε οικονομικό ζήτημα». Η Κουκ δεν έχει διερευνηθεί επίσημα ούτε έχει κατηγορηθεί για κάποιο αδίκημα.

Η σύγκρουση ξέσπασε αφότου ο Διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης Μπιλ Πουλτ ισχυρίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Κουκ είπε ψέματα σε αιτήσεις δανείου του 2021 για δύο ακίνητα - στο Μίσιγκαν και την Τζόρτζια - ισχυριζόμενη ότι θα χρησιμοποιούσε κάθε ακίνητο ως κύρια κατοικία της ώστε να εξασφαλίσει ευνοϊκότερους όρους δανείου.

Αν αποχωρήσει από τη Fed η πρώτη Αφροαμερικανή διοικήτρια, τότε ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα έχει δικαίωμα να αποκτήσει πλειοψηφία ευνοϊκή γι' αυτόν εντός της κεντρικής τράπεζας.