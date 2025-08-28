#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Νετανιάχου: Συνομιλίες με Δαμασκό για αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη σε περιοχές Δρούζων

Στο επίκεντρο η δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου στη νότια Συρία. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός παραδέχτηκε για πρώτη φορά ότι συζητά με τις νέες συριακές αρχές.

Νετανιάχου: Συνομιλίες με Δαμασκό για αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη σε περιοχές Δρούζων

Δημοσιεύθηκε: 28 Αυγούστου 2025 - 20:52

Το Ισραήλ διεξάγει «αυτή τη στιγμή» συζητήσεις με σκοπό να δημιουργηθεί μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στη νότια Συρία και ένας ανθρωπιστικός διάδρομος που θα οδηγεί σε μια πόλη της περιοχής, οι περισσότεροι κάτοικοι της οποίας είναι Δρούζοι, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου έκανε αυτή τη δήλωση κατά τη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους της μειονότητας των Δρούζων στο Ισραήλ, σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του. Παραδέχτηκε έτσι, για πρώτη φορά ξεκάθαρα, ότι συζητά με τις νέες συριακές αρχές, μολονότι δεν τις κατονόμασε.

Το συριακό πρακτορείο Sana είχε μεταδώσει ότι στις 19 Αυγούστου ο υπουργός Εξωτερικών Ασάντ αλ Σιμπάνι συναντήθηκε στο Παρίσι με ισραηλινή αντιπροσωπεία και συζήτησαν θέματα σχετικά με «την ενίσχυση της σταθερότητας στην περιοχή και τη νότια Συρία». Το Ισραήλ δεν είχε επιβεβαιώσει αυτές τις επαφές.

Ισραήλ και Συρία είναι θεωρητικά σε εμπόλεμη κατάσταση εδώ και δεκαετίες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

