ΟΗΕ: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών την 23η Σεπτεμβρίου

Θα εκφωνήσει μια ομιλία ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

ΟΗΕ: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών την 23η Σεπτεμβρίου

Δημοσιεύθηκε: 28 Αυγούστου 2025 - 23:02

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη την 22α Σεπτεμβρίου, όπου θα εκφωνήσει μια ομιλία ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την 23η Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου του Καρολάιν Λέβιτ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

