Χτυπά με δασμούς και τα μικρά πακέτα ο Τραμπ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αρχίσουν να εφαρμόζουν νέους δασμούς σε μικρά πακέτα από όλο τον κόσμο από σήμερα, βάζοντας τέλος σε ένα παραθυράκι που είχε επιτρέψει την αδασμολόγητη είσοδο αγαθών αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νωρίτερα το καλοκαίρι ότι θα καταργήσει την απαλλαγή από δασμούς που επέτρεπε σε αγαθά αξίας κάτω των 800 δολαρίων να εισέρχονται στις ΗΠΑ χωρίς δασμούς. Όλα τα πακέτα που εισέρχονται στη χώρα θα υπόκεινται πλέον σε δασμούς, ανεξαρτήτως της αξίας τους.

Οι επιβαρύνσεις σε αγαθά χαμηλής αξίας αποτελούν την τελευταία κλιμάκωση στον εμπορικό πόλεμο του Τραμπ, ο οποίος έχει οδηγήσει τους αμερικανικούς δασμούς στα υψηλότερα επίπεδα εδώ και δεκαετίες και έχει προκαλέσει αναστάτωση σε εμπορικούς εταίρους και συμμάχους, σημειώνουν οι Financial Τimes.

Η κίνηση αυτή οδήγησε ταχυδρομικές υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο να ανακοινώσουν ότι θα σταματήσουν να στέλνουν αλληλογραφία στην Αμερική. Υπηρεσίες στη Γερμανία και τη Σιγκαπούρη δήλωσαν ότι οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν παράσχει επαρκείς διευκρινίσεις για το πώς θα εισπράττονται οι δασμοί.

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης ανέφερε ότι οι ΗΠΑ εργάζονται με ξένους εταίρους και με την Ταχυδρομική Υπηρεσία των ΗΠΑ για να «εξασφαλίσουν ότι θα υπάρξει η ελάχιστη δυνατή αναστάτωση».

Η αναστολή της λεγόμενης μεταχείρισης de minimis για αγαθά χαμηλής αξίας ακολουθεί την κίνηση του Τραμπ νωρίτερα φέτος να καταργήσει την απαλλαγή για αγαθά από την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ.

Οι αυξημένοι δασμοί πλήττουν κυρίως διαδικτυακούς Κινέζους λιανοπωλητές που αποστέλλουν απευθείας σε Αμερικανούς καταναλωτές, όπως οι Shein και Temu.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι μεταξύ 2015 και 2024, ο όγκος των αποστολών de minimis που εισέρχονταν ετησίως στις ΗΠΑ αυξήθηκε από 134 εκατ. σε περισσότερα από 1,36 δισ. Ένα ενημερωτικό δελτίο έκανε λόγο για κατάχρηση της απαλλαγής de minimis καθώς και ότι έχει χρησιμοποιηθεί για τη λαθραία εισαγωγή του θανατηφόρου οπιοειδούς φαιντανύλης στις ΗΠΑ.

«Τα ξένα ταχυδρομεία πρέπει να συμμαζευτούν όσον αφορά την παρακολούθηση και την αστυνόμευση της χρήσης της διεθνούς αλληλογραφίας για σκοπούς λαθρεμπορίου και διάδοσης της τρομοκρατίας», δήλωσε ο Πίτερ Ναβάρο, ανώτερος σύμβουλος του προέδρου για το εμπόριο και τη βιομηχανία.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι από την κατάργηση του παράθυρου για κινεζικά πακέτα, ο αριθμός των πακέτων που εισέρχονταν στις ΗΠΑ μέσω της οδού de minimis μειώθηκε από 4 εκατ. την ημέρα σε 1 εκατ. την ημέρα.

Όμως ένας αξιωματούχος τόνισε ότι εκτός εάν η αναστολή εφαρμοστεί σε παγκόσμια κλίμακα, η Κίνα θα «μεταφορτώσει» αγαθά, δρομολογώντας τα μέσω άλλων χωρών ώστε να αποκρύψει την προέλευσή τους.