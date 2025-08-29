Ποιες θέσεις εργασίας χτύπησε η τεχνητή νοημοσύνη στις ΗΠΑ

Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι η ευρεία υιοθέτηση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης επηρεάζει τις προοπτικές απασχόλησης των Αμερικανών εργαζομένων, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε από τρεις ερευνητές του Πανεπιστημίου Στάνφορντ.

Η μελέτη ανέλυσε μισθολογικά αρχεία από εκατομμύρια Αμερικανούς εργαζόμενους, τα οποία παρήγαγε η ADP, η μεγαλύτερη εταιρεία λογισμικού μισθοδοσίας στις ΗΠΑ.

Η έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν «πρώιμες, μεγάλης κλίμακας ενδείξεις, συνεπείς με την υπόθεση ότι η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης αρχίζει να έχει σημαντική και δυσανάλογη επίδραση στους εργαζόμενους εισαγωγικού επιπέδου στην αμερικανική αγορά εργασίας».

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι ότι τα ευρήματα έδειξαν πως οι εργαζόμενοι ηλικίας μεταξύ 22 και 25 ετών σε θέσεις που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην τεχνητή νοημοσύνη — όπως η εξυπηρέτηση πελατών, η λογιστική και η ανάπτυξη λογισμικού — έχουν σημειώσει πτώση 13% στην απασχόληση από το 2022.

Αντίθετα, η απασχόληση για πιο έμπειρους εργαζόμενους στους ίδιους τομείς, καθώς και για εργαζόμενους κάθε ηλικίας σε λιγότερο εκτεθειμένα επαγγέλματα, όπως οι βοηθοί νοσηλευτών, έχει παραμείνει σταθερή ή έχει αυξηθεί. Οι θέσεις εργασίας για νεότερους βοηθούς υγείας, για παράδειγμα, αυξήθηκαν ταχύτερα σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους σε ηλικία συναδέλφους τους.

Η μελέτη επιδίωξε να αποκλείσει παράγοντες που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου εκπαίδευσης, της εξ αποστάσεως εργασίας, των εξωτερικών αναθέσεων και των ευρύτερων οικονομικών μεταβολών, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις προσλήψεων, σημειώνει το CNBC.

Σύμφωνα με τη μελέτη του Στάνφορντ, τα ευρήματα μπορεί να εξηγούν γιατί η εθνική αύξηση της απασχόλησης για νεότερους εργαζόμενους παραμένει στάσιμη, ενώ η συνολική απασχόληση έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό ανθεκτική μετά την παγκόσμια πανδημία, παρά τα πρόσφατα σημάδια επιβράδυνσης.

Οι νέοι εργαζόμενοι θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτοι επειδή η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει την «κωδικοποιημένη γνώση» ή τη «θεωρητική μάθηση» που προέρχεται από την τυπική εκπαίδευση. Από την άλλη πλευρά, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι λιγότερο ικανή να αντικαταστήσει τη γνώση που προκύπτει από χρόνια εμπειρίας.

Οι ερευνητές σημείωσαν επίσης ότι δεν συνδέονται όλες οι χρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης με μειώσεις στην απασχόληση. Σε επαγγέλματα όπου η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί συμπληρωματικά και χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, οι αλλαγές στα ποσοστά απασχόλησης ήταν περιορισμένες.

Η μελέτη — η οποία δεν έχει αξιολογηθεί ακόμη από ομοτίμους — φαίνεται να δείχνει αυξανόμενες αποδείξεις ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστήσει θέσεις εργασίας, ένα θέμα που έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονων συζητήσεων.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ένας οικονομολόγος της Goldman Sachs δήλωσε ότι οι αλλαγές στην αμερικανική αγορά εργασίας που προκάλεσε η άφιξη της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης είχαν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται στα δεδομένα απασχόλησης, ιδιαίτερα στον τεχνολογικό τομέα και μεταξύ νεότερων εργαζομένων.

Πρόσθεσε επίσης ότι οι περισσότερες εταιρείες δεν έχουν ακόμη εφαρμόσει την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινή χρήση, πράγμα που σημαίνει ότι ο αντίκτυπος στην αγορά εργασίας δεν έχει ακόμη πλήρως συνειδητοποιηθεί.