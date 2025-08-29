Αμυντικό πρόγραμμα «μαμούθ» ετοιμάζει η Ιαπωνία

Το Υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας ζητάει ποσό-ρεκόρ ύψους 8,8 τρισεκατομμυρίων γεν (59,8 δισ. δολαρίων) από τον εθνικό προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος που ξεκινά τον Απρίλιο, συμπεριλαμβανομένων κονδυλίων για στόλους μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, ώστε να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενες προκλήσεις από την Κίνα και τη Βόρεια Κορέα.

Το Τόκιο βρίσκεται στη διαδικασία αύξησης του στρατιωτικού του προϋπολογισμού περίπου στο 2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος έως το 2027, αλλά, όπως και άλλοι Αμερικανοί σύμμαχοι, έχει δεχθεί πιέσεις από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να ξοδέψει πολύ περισσότερα, ώστε να μειωθεί το βάρος που επωμίζεται ο αμερικανικός στρατός.

Για το επόμενο έτος, το υπουργείο ζητά συνολικά 312,8 δισ. γεν για μη επανδρωμένα συστήματα, μεταξύ αυτών υποβρύχια drones, τα οποία θα έχουν ρόλους όπως επιτήρηση και επιθέσεις αυτοκτονίας. Στο αίτημα προϋπολογισμού, το υπουργείο τόνισε τον αυξανόμενο ρόλο των drones στον πόλεμο και δήλωσε ότι θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο μη επανδρωμένων συστημάτων για την προστασία των συνόρων της Ιαπωνίας.

Αντικατοπτρίζοντας τις περιορισμένες εγχώριες δυνατότητες παραγωγής drones, το υπουργείο ανέφερε ότι θα εξετάσει τόσο ξένες όσο και τοπικές πηγές για να ενισχύσει το απόθεμά του. Σε ταξίδι του στην Τουρκία νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο υπουργός Άμυνας Γκεν Νακατάνι επισκέφθηκε εργοστάσιο που κατασκευάζει τα drones Baykar, τα οποία χρησιμοποιούνται στη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Τα drones προσφέρουν επίσης στην Ιαπωνία μια μερική λύση στο χρόνιο πρόβλημα στρατολόγησης για τις Ένοπλες Δυνάμεις Αυτοάμυνας (SDF), καθώς ο εθνικός πληθυσμός μειώνεται. Οι SDF έχουν δυσκολευτεί να καλύψουν ακόμη και το μισό των στόχων στρατολόγησης τα τελευταία χρόνια. Η κυβέρνηση έχει απαντήσει προσπαθώντας να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης και τα προνόμια για τους νεοσύλλεκτους των SDF, και για το επόμενο έτος το υπουργείο θέλει να δαπανήσει 765,8 δισ. γεν για τέτοια μέτρα.

Το αίτημα προϋπολογισμού περιλαμβάνει επίσης 1,024 τρισεκατομμύρια γεν για τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη και ανάπτυξη πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς. Οι λεγόμενοι πύραυλοι “stand-off”, συμπεριλαμβανομένου του ιαπωνικού πυραύλου Type 12 και των αμερικανικής κατασκευής Tomahawk, αποτέλεσαν κεντρικό στοιχείο σχεδίων που ανακοινώθηκαν το 2022 για την αναθεώρηση της στρατηγικής άμυνας της Ιαπωνίας και την αύξηση των δαπανών, θυμίζει το Bloomberg.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί όταν προστεθούν αργότερα επιπλέον δαπάνες για την υποστήριξη της αναδιάταξης των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στο νησί Οκινάουα.

Το τελευταίο αίτημα προϋπολογισμού κατατίθεται καθώς η Ιαπωνία συνεχίζει να εκφράζει ανησυχίες για την αυξανόμενη δραστηριότητα κινεζικών πλοίων και αεροσκαφών γύρω από την Ιαπωνία και την Ταϊβάν. Τον Ιούνιο, το Τόκιο διαμαρτυρήθηκε στο Πεκίνο αφού ένα κινεζικό μαχητικό αεροσκάφος ακολούθησε ιαπωνικό αεροσκάφος περιπολίας, πετώντας σε απόσταση μόλις 45 μέτρων από αυτό. Τον ίδιο μήνα, η Κίνα έστειλε δύο αεροπλανοφόρα και πολεμικά πλοία υποστήριξης να επιχειρήσουν κοντά σε απομακρυσμένα ιαπωνικά νησιά.