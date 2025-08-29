Βρετανικό μπλόκο στη συμμετοχή Ισραηλινών σε αμυντικό συνέδριο

Η βρετανική κυβέρνηση απέκλεισε Ισραηλινούς αξιωματούχους από το να παραστούν σε μεγάλο συνέδριο άμυνας στο Λονδίνο, εν μέσω συνεχιζόμενης κριτικής για την εκστρατεία στη Γάζα.

Το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ είχε προηγουμένως ισχυρή παρουσία στην DSEI, μια τεράστια έκθεση όπλων και άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού που πραγματοποιείται στο Λονδίνο κάθε δύο χρόνια. Ωστόσο, εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε στο POLITICO ότι δεν θα προσκληθούν να συμμετάσχουν φέτος.

Οι ισραηλινές αμυντικές εταιρείες θα μπορούν, ωστόσο, να συμμετάσχουν κανονικά στην DSEI, σύμφωνα με αξιωματούχους του Whitehall, και η παρουσία τους αναμένεται να προκαλέσει μαζικές διαδηλώσεις.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε: «Η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να κλιμακώσει περαιτέρω τη στρατιωτική της επιχείρηση στη Γάζα είναι λανθασμένη. Ως αποτέλεσμα, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι καμία κυβερνητική αποστολή του Ισραήλ δεν θα προσκληθεί να παραστεί στην DSEI UK 2025».

Πρόσθεσε: «Πρέπει να υπάρξει μια διπλωματική λύση για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος τώρα, με άμεση κατάπαυση του πυρός, επιστροφή των ομήρων και σημαντική αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον λαό της Γάζας».

Το Λονδίνο έχει σταδιακά εντείνει την πίεση προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να επιδιώξει κατάπαυση του πυρός τους τελευταίους μήνες, τερματίζοντας εμπορικές διαπραγματεύσεις και υποσχόμενο να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος, εάν δεν αλλάξει πορεία.

Η DSEI διοργανώνεται από την Clarion Defence and Security Limited, αλλά λαμβάνει σημαντική υποστήριξη από τη βρετανική κυβέρνηση και τις ένοπλες δυνάμεις.

Η απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης ακολουθεί σκηνές σύγχυσης στο Paris Air Show τον Ιούνιο, όταν ισραηλινές εταιρείες διατάχθηκαν να απομακρύνουν ορισμένα όπλα από την έκθεση και αρνήθηκαν να συμμορφωθούν.

Αξιωματούχοι κοντά στην απόφαση της Βρετανίας δήλωσαν ότι η ισραηλινή κυβέρνηση είχε ενημερωθεί και ότι η απαγόρευση θα μπορούσε να αρθεί εάν επιδείκνυε δέσμευση στην τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη.