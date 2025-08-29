Ινδία: Οι δασμοί Τραμπ βούλιαξαν τη ρουπία σε ιστορικό χαμηλό

Σε ιστορικό χαμηλό ρεκόρ διολίσθησε η ινδική ρουπία έναντι του δολαρίου, εξαιτίας των ανησυχιών για τις επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών 50% στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και τα εταιρικά κέρδη, όπως επισημαίνει το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg.

Το νόμισμα υποχώρησε έως και 0,6% στο 88,1712 ανά δολάριο, ξεπερνώντας το προηγούμενο ιστορικό χαμηλό του 87,9563 τον περασμένο Φεβρουάριο. Η ρουπία είναι το νόμισμα με τη χειρότερη επίδοση στην Ασία φέτος, πιεζόμενη από τις συνεχείς εκροές ξένων κεφαλαίων από τις μετοχές της Ινδίας.

Το ινδικό νόμισμα δέχεται πιέσεις καθώς οι νέοι δασμοί των ΗΠΑ τέθηκαν σε ισχύ αυτή την εβδομάδα, στοχεύοντας σε βιομηχανίες, όπως τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα υποδήματα και τα κοσμήματα. Η Citigroup εκτιμά ότι οι δασμοί θα μπορούσαν να αφαιρέσουν 0,6-0,8 ποσοστιαίες μονάδες από την ετήσια ανάπτυξη της Ινδίας.

Οι υψηλότεροι αμερικανικοί δασμοί θα μπορούσαν να αποτελέσουν νέα απειλή για την ήδη εύθραυστη οικονομική ανάκαμψη της Ινδίας, με την αποδυνάμωση της ρουπίας να ενισχύει τους κινδύνους του εισαγόμενου πληθωρισμού. Τα ξένα funds έχουν αποσύρει περισσότερα από 13 δισ. δολάρια από τις μετοχές της ασιατικής χώρας φέτος εν μέσω αδύναμων εταιρικών κερδών, ενώ τρεις μειώσεις επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας (RBI ) έχουν διαβρώσει τη στήριξη του νομίσματος.

«Το γενικό μήνυμα είναι η υποαπόδοση της ρουπίας, δεδομένου ότι οι δασμοί παραμένουν», δήλωσε ο Μάικλ Γουάν, ανώτερος αναλυτής νομισμάτων στην MUFG Bank. «Νομίζω ότι η κεντρική τράπεζα παραμένει πιθανώς αρκετά ενεργή γύρω από τα τρέχοντα επίπεδα».

Θα υπάρξει κάποια μεταβλητότητα στο νόμισμα λόγω της αυξημένης αβεβαιότητας γύρω από τους δασμούς, δήλωσε ο διοικητής της RBI Σανζάι Μαλχότρα στους δημοσιογράφους νωρίτερα αυτό το μήνα, αφού η τράπεζα διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα. Οι διακυμάνσεις της ρουπίας ήταν μικρότερες από εκείνες των νομισμάτων σε ορισμένες άλλες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, συμπλήρωσε.