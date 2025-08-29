#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Σκαρφάλωσε στο 2,1% ο πληθωρισμός στη Γερμανία

Πάνω από τις εκτιμήσεις ο δείκτης τιμών καταναλωτή. Επιδεινώνεται η απαισιοδοξία για την οικονομία της χώρας, αυξάνεται η ανεργία.

Σκαρφάλωσε στο 2,1% ο πληθωρισμός στη Γερμανία

Δημοσιεύθηκε: 29 Αυγούστου 2025 - 15:28

Ο γερμανικός πληθωρισμός αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Αύγουστο, επιδεινώνοντας την απαισιοδοξία, ενώ οι άνεργοι ξεπέρασαν τα τρία εκατομμύρια για πρώτη φορά εδώ και μια δεκαετία.

Ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 2,1%, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της ομοσπονδιακής στατιστικής υπηρεσίας. Αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει ότι ο εναρμονισμένος με την ΕΕ πληθωρισμός θα αυξανόταν στο 2,0%, από 1,8% τον περασμένο μήνα.

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη, που θα ανακοινωθεί την Τρίτη, αναμένεται να παραμείνει σταθερός στο 2,0% τον Αύγουστο, σύμφωνα με οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε το βασικό της επιτόκιο στο 2% στην τελευταία της συνεδρίαση και πιθανότατα θα το πράξει ξανά τον επόμενο μήνα, προτού επαναληφθούν οι συζητήσεις για περαιτέρω μειώσεις, πιθανώς το φθινόπωρο, ειδικά εάν η οικονομία αποδυναμωθεί λόγω των αμερικανικών δασμών, δήλωσαν πηγές.

Ο δομικός πληθωρισμός της Γερμανίας, ο οποίος εξαιρεί τις ασταθείς τιμές τροφίμων και ενέργειας, παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,7% τον Αύγουστο.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γερμανία: Πάνω από τα 3 εκατομμύρια οι άνεργοι για πρώτη φορά σε μια δεκαετία

Γερμανία: Σε υψηλό 15 μηνών «αναρριχήθηκε» το επιχειρηματικό κλίμα

«Φάρμακο» €10 στη συνταξιοδοτική κρίση ψάχνει η Γερμανία

Μερτς: Η Γερμανία θα πρέπει να αναζητήσει νέους εμπορικούς εταίρους

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο