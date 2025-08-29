Σκαρφάλωσε στο 2,1% ο πληθωρισμός στη Γερμανία

Ο γερμανικός πληθωρισμός αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Αύγουστο, επιδεινώνοντας την απαισιοδοξία, ενώ οι άνεργοι ξεπέρασαν τα τρία εκατομμύρια για πρώτη φορά εδώ και μια δεκαετία.

Ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 2,1%, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της ομοσπονδιακής στατιστικής υπηρεσίας. Αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει ότι ο εναρμονισμένος με την ΕΕ πληθωρισμός θα αυξανόταν στο 2,0%, από 1,8% τον περασμένο μήνα.

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη, που θα ανακοινωθεί την Τρίτη, αναμένεται να παραμείνει σταθερός στο 2,0% τον Αύγουστο, σύμφωνα με οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε το βασικό της επιτόκιο στο 2% στην τελευταία της συνεδρίαση και πιθανότατα θα το πράξει ξανά τον επόμενο μήνα, προτού επαναληφθούν οι συζητήσεις για περαιτέρω μειώσεις, πιθανώς το φθινόπωρο, ειδικά εάν η οικονομία αποδυναμωθεί λόγω των αμερικανικών δασμών, δήλωσαν πηγές.

Ο δομικός πληθωρισμός της Γερμανίας, ο οποίος εξαιρεί τις ασταθείς τιμές τροφίμων και ενέργειας, παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,7% τον Αύγουστο.