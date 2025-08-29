Γερμανία: Πάνω από τα 3 εκατομμύρια οι άνεργοι για πρώτη φορά σε μια δεκαετία

Ο αριθμός των ανέργων στη Γερμανία ξεπέρασε τον Αύγουστο το όριο των 3 εκατομμυρίων, για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο του 2015, ένδειξη της επίμονης οικονομικής ύφεσης που επηρεάζει αρνητικά την αγορά εργασίας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα Παρασκευή (29/8).

Στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης τον Αύγουστο οι άνεργοι έφταναν τα 3,03 εκατ., 46.000 περισσότεροι σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και 153.000 περισσότεροι σε ετήσια βάση, επεσήμανε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης (ΒΑ).

«Τον Αύγουστο συνέβη αυτό που αναμέναμε: λόγω των καλοκαιρινών διακοπών, ο αριθμός των ανέργων ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια», δήλωσε η Άντρεα Νάλες πρόεδρος της ΒΑ.

Η τελευταία φορά που καταγράφηκαν περισσότεροι από 3 εκατομμύρια άνεργοι σε μήνα Αύγουστο ήταν το 2010, σύμφωνα με τα αρχεία της υπηρεσίας.

«Η αγορά εργασίας εξακολουθεί να επηρεάζεται από την οικονομική ύφεση των τελευταίων ετών», εκτίμησε η Νάλες.

Ορισμένοι τομείς, όπως η υγεία και η δημόσια διοίκηση, «συνεχίζουν να παρουσιάζουν σημαντική αύξηση των θέσεων εργασίας», όμως «η μείωση συνεχίζεται στον μεταποιητικό τομέα και στην προσωρινή απασχόληση», σημείωσε ο ίδια.

Αυτά τα τρία εκατομμύρια άνεργοι τον Αύγουστο αποτελούν πάνω απ' όλα «μια δήλωση αποτυχίας μπροστά στην άρνηση των τελευταίων ετών να γίνουν μεταρρυθμίσεις», κατήγγειλε ο πρόεδρος της Ένωσης Εργοδοτών (BDA) Ράινερ Ντούλγκερ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Γερμανία έχει ανάγκη ένα πραγματικό «φθινόπωρο μεταρρυθμίσεων».

Έπειτα από ένα υποτονικό ξεκίνημα την άνοιξη, η κυβέρνηση συνασπισμού υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς αναμένεται το φθινόπωρο να εφαρμόσει τις δεσμεύσεις της για μεταρρυθμίσεις, κυρίως φορολογικές και κοινωνικές, με στόχο την ανάκαμψη της οικονομίας της Γερμανίας.