Καναδάς: Συρρίκνωση ΑΕΠ στη σκιά των δασμών

Φρένο της οικονομίας στο 1,6% για το δεύτερο τρίμηνο, έναντι 2% στο πρώτο τρίμηνο, στη μεγαλύτερη πτώση από την πανδημία. Βουτιά σε εξαγωγές και επενδύσεις. Ενισχύθηκε όμως η κατανάλωση.

Δημοσιεύθηκε: 29 Αυγούστου 2025 - 18:25

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του Καναδά συρρικνώθηκε με ετήσιο ρυθμό 1,6% το δεύτερο τρίμηνο, στη μεγαλύτερη πτώση από την πανδημία και την πρώτη συρρίκνωση εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.

Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 27% σε ετήσια βάση, καθώς οι αμερικανικοί δασμοί σε καναδικά προϊόντα κατέστρεψαν τις αποστολές της χώρας στο εξωτερικό, ενώ οι επιχειρηματικές επενδύσεις συρρικνώθηκαν κατά 10,1%.

Τα δεδομένα καταγράφουν τη σοβαρή ζημιά που προκλήθηκε από τον εμπορικό πόλεμο του Τραμπ, αλλά δίνουν επίσης ορισμένες ενδείξεις ότι η ζημιά από το εμπόριο δεν εξαπλώνεται γρήγορα στην ευρύτερη οικονομία, καθώς η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 4,5% το δεύτερο τρίμηνο.

«Η συρρίκνωση του δεύτερου τριμήνου οφείλεται σε σημαντικές μειώσεις στις εξαγωγές αγαθών, καθώς και σε μειωμένες επιχειρηματικές επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό. Αυτές οι μειώσεις μετριάστηκαν από την ταχύτερη συσσώρευση επιχειρηματικών αποθεμάτων, την υψηλότερη δαπάνη των νοικοκυριών και τις χαμηλότερες εισαγωγές αγαθών», ανάφερε η Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά.

Τα στοιχεία είναι περίπου σύμφωνα με τις προβλέψεις της Τράπεζας του Καναδά, αλλά χειρότερα από ό,τι αναμενόταν σε έρευνα του Bloomberg, όπου αναλυτές προέβλεπαν πτώση 0,7%.

Επιπλέον, αντιστράφηκε με το παραπάνω η προσωρινή ώθηση στην εμπορική δραστηριότητα του πρώτου τριμήνου, η οποία οφειλόταν στην προσπάθεια των μεταφορέων να προηγηθούν του μπαράζ δασμών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 5,1%.

Σε μηνιαία βάση, τα προκαταρκτικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι η οικονομία του Καναδά αναπτύχθηκε κατά 0,1% τον Ιούλιο, μετά από απροσδόκητη συρρίκνωση 0,1% τον Ιούνιο, ανέφερε η στατιστική υπηρεσία.

Το καναδικό ΑΕΠ είχε αυξηθεί 2% στο πρώτο τρίμηνο. 

 

 

