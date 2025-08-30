#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

To TikTok κλείνει το LIVE στην Ινδονησία λόγω βίαιων διαδηλώσεων

Χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν σε μεγάλες πόλεις της χώρας, εν μέσω κύματος διαμαρτυρίας μετά τον θάνατο ενός οδηγού δίκυκλου ταξί που παρασύρθηκε από περιπολικό της αστυνομίας.

To TikTok κλείνει το LIVE στην Ινδονησία λόγω βίαιων διαδηλώσεων

Δημοσιεύθηκε: 30 Αυγούστου 2025 - 19:22

Το TikTok ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέστειλε για «λίγες ημέρες» τη λειτουργία ζωντανής μετάδοσης (TikTok LIVE) στην Ινδονησία εξαιτίας των βίαιων διαδηλώσεων που μαίνονται στη χώρα τις τελευταίες μέρες.

«Λόγω της κλιμάκωσης της βίας κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στην Ινδονησία, από μόνοι μας λάβαμε πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να διατηρήσουμε το TikTok έναν ασφαλή και πολιτισμένο χώρο. Ως προληπτικό μέτρο, η λειτουργία του TikTok LIVE αναστέλλεται προσωρινά για λίγες ημέρες στην Ινδονησία», δήλωσε εκπρόσωπος του TikTok στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Ινδονήσιος πρόεδρος Πραμπόβο Σουμπιάντο βρίσκεται αντιμέτωπος με τις πιο βίαιες διαδηλώσεις από τότε που ανέλαβε την εξουσία τον Οκτώβριο.

Χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν σε μεγάλες πόλεις της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Τζακάρτα, εν μέσω κύματος διαμαρτυρίας μετά τον θάνατο ενός οδηγού δίκυκλου ταξί που παρασύρθηκε από περιπολικό της αστυνομίας. Το συμβάν καταγράφηκε από βίντεο, το οποίο έγινε viral, σοκάροντας πολλούς.

Αυτό το περιστατικό πυροδότησε μια σειρά από συγκρούσεις μεταξύ δυνάμεων ασφαλείας και πολιτών, οι οποίοι είναι εξοργισμένοι από την οικονομική δυσπραγία και τη διαφθορά στη χώρα.

Χθες βράδυ τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν όταν εγκλωβίστηκαν σε κτήριο περιφερειακού συμβουλίου το οποίο πυρπόλησαν διαδηλωτές στην πόλη Μακάσαρ της ανατολικής Ινδονησίας.

Στην πρωτεύουσα Τζακάρτα εκατοντάδες διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικούς, οι οποίοι έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν το εξαγριωμένο πλήθος.

Διαδηλώσεις συνεχίστηκαν σήμερα Σάββατο στην πόλη Σουραμπάγια στο κύριο νησί της Ιάβας, καθώς και στα νησιά Μπαλί και Λομπόκ.

Πάνω από 100 εκατομμύρια είναι οι χρήστες του TikTok στην Ινδονησία. Σε ορισμένα βίντεο διαδηλώσεων που δημοσιεύτηκαν σήμερα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, χρήστες έλεγαν ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία ζωντανής μετάδοσης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

