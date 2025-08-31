#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Μερτς: Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα διαρκέσει για πολύ καιρό

Αρνήθηκε να τοποθετηθεί για το θέμα της πιθανής ανάπτυξης γερμανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας.

Μερτς: Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα διαρκέσει για πολύ καιρό
Φρίντριχ Μερτς

Δημοσιεύθηκε: 31 Αυγούστου 2025 - 20:41

Προετοιμασμένος ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα διαρκέσει για πολύ καιρό δήλωσε σήμερα (31/8) ο Γερμανός καγκελάριος, υπογραμμίζοντας ότι οι πόλεμοι συνήθως τελειώνουν με στρατιωτική ήττα ή οικονομική εξάντληση, σενάρια που δεν βλέπει στον ορίζοντα ούτε για το Κίεβο ούτε για τη Μόσχα.

Τα σχόλια του Φρίντριχ Μερτς έρχονται μία ημέρα προτού εκπνεύσει η προθεσμία που έχει θέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για συνάντηση μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και της Ουκρανίας με στόχο να ανοίξει ο δρόμος για ειρηνευτικές συνομιλίες. Ο Τραμπ έχει απειλήσει με «συνέπειες» εάν δεν πραγματοποιηθεί η συνάντηση.

Ο Μερτς και ο Γάλλος ομόλογός του Εμανουέλ Μακρόν υποστηρίζουν ότι η αδυναμία συμφωνίας οφείλεται στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και κάλεσαν τις ΗΠΑ να επιβάλουν αυστηρότερες κυρώσεις στη Μόσχα.

«Προετοιμάζομαι ότι αυτός ο πόλεμος θα διαρκέσει πολύ καιρό», δήλωσε ο Μερτς σε συνέντευξή του στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ZDF.

Καταβάλλονται προσπάθειες μέσω εντατικών διπλωματικών πρωτοβουλιών για να τερματιστεί ο πόλεμος το συντομότερο δυνατό, όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει «με τίμημα τη συνθηκολόγηση της Ουκρανίας», διότι τότε η Ρωσία θα στοχοποιούσε απλώς μια άλλη χώρα, προσέθεσε.

«Και τότε μεθαύριο θα είμαστε εμείς. Αυτό δεν αποτελεί επιλογή», τόνισε.

Ο ίδιος αρνήθηκε να τοποθετηθεί στη συνέντευξη για το θέμα της πιθανής ανάπτυξης γερμανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η Βρετανία και η Γαλλία πρωτοστατούν σε μια πρόταση για μια «δύναμη επιβεβαίωσης» για την αποτροπή δυνητικής μελλοντικής ρωσικής επίθεσης στο πλαίσιο αυτό, εντούτοις η προοπτική της Γερμανίας να συμμετάσχει σε αυτές έχει προκαλέσει ανησυχία σε μια χώρα που έχει σημαδευτεί από το ναζιστικό παρελθόν της.

