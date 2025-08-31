Μερτς: Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα διαρκέσει για πολύ καιρό

Προετοιμασμένος ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα διαρκέσει για πολύ καιρό δήλωσε σήμερα (31/8) ο Γερμανός καγκελάριος, υπογραμμίζοντας ότι οι πόλεμοι συνήθως τελειώνουν με στρατιωτική ήττα ή οικονομική εξάντληση, σενάρια που δεν βλέπει στον ορίζοντα ούτε για το Κίεβο ούτε για τη Μόσχα.

Τα σχόλια του Φρίντριχ Μερτς έρχονται μία ημέρα προτού εκπνεύσει η προθεσμία που έχει θέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για συνάντηση μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και της Ουκρανίας με στόχο να ανοίξει ο δρόμος για ειρηνευτικές συνομιλίες. Ο Τραμπ έχει απειλήσει με «συνέπειες» εάν δεν πραγματοποιηθεί η συνάντηση.

Ο Μερτς και ο Γάλλος ομόλογός του Εμανουέλ Μακρόν υποστηρίζουν ότι η αδυναμία συμφωνίας οφείλεται στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και κάλεσαν τις ΗΠΑ να επιβάλουν αυστηρότερες κυρώσεις στη Μόσχα.

«Προετοιμάζομαι ότι αυτός ο πόλεμος θα διαρκέσει πολύ καιρό», δήλωσε ο Μερτς σε συνέντευξή του στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ZDF.

Καταβάλλονται προσπάθειες μέσω εντατικών διπλωματικών πρωτοβουλιών για να τερματιστεί ο πόλεμος το συντομότερο δυνατό, όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει «με τίμημα τη συνθηκολόγηση της Ουκρανίας», διότι τότε η Ρωσία θα στοχοποιούσε απλώς μια άλλη χώρα, προσέθεσε.

«Και τότε μεθαύριο θα είμαστε εμείς. Αυτό δεν αποτελεί επιλογή», τόνισε.

Ο ίδιος αρνήθηκε να τοποθετηθεί στη συνέντευξη για το θέμα της πιθανής ανάπτυξης γερμανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η Βρετανία και η Γαλλία πρωτοστατούν σε μια πρόταση για μια «δύναμη επιβεβαίωσης» για την αποτροπή δυνητικής μελλοντικής ρωσικής επίθεσης στο πλαίσιο αυτό, εντούτοις η προοπτική της Γερμανίας να συμμετάσχει σε αυτές έχει προκαλέσει ανησυχία σε μια χώρα που έχει σημαδευτεί από το ναζιστικό παρελθόν της.