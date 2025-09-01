Τραγωδία στο Αφγανιστάν: Πάνω από 600 νεκροί από σεισμό 6 Ρίχτερ

Περίπου 622 άτομα σκοτώθηκαν και περισσότερα από 1.500 τραυματίστηκαν σε σεισμό που έπληξε το ανατολικό Αφγανιστάν, ανέφεραν οι αρχές τη Δευτέρα, καθώς ελικόπτερα μετέφεραν τους τραυματίες σε ασφαλές μέρος από τα ερείπια.

Οπως μεταδίδει το Reuters, ο σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ τραυμάτισε περισσότερους από 1.500 ανθρώπους, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Εσωτερικών του Αφγανιστάν, το οποίο διοικείται από τους Ταλιμπάν.

#AfghanistanEarthquake: Afghan official Bakhtar news agency has reported that Around 250 people have been killed and 500 others injured in the earthquake that struck the districts of Nurgal, Sawki, Watpur, Manogi, and Chapa Dara in #Kunar province last night. Officials say these… pic.twitter.com/KspP2lD2qG — Tahir Khan (@taahir_khan) September 1, 2025

Στην πρωτεύουσα Καμπούλ, οι υγειονομικές αρχές ανέφεραν ότι οι διασώστες σπεύδουν να φτάσουν σε απομακρυσμένα χωριά που βρίσκονται σε μια περιοχή με μακρά ιστορία σεισμών και πλημμυρών.

«Τα στοιχεία από λίγες μόνο κλινικές δείχνουν πάνω από 400 τραυματίες και δεκάδες θανάτους», ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Sharafat Zaman.