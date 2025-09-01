#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Θετικά ξεκινούν την εβδομάδα οι ευρωαγορές - Ανοδος 0,3% για τον DAX

Τραγωδία στο Αφγανιστάν: Πάνω από 600 νεκροί από σεισμό 6 Ρίχτερ

Σεισμός 6 Ρίχτερ χτύπησε το ανατολικό Αφγανιστάν, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 622 νεκρούς και πάνω από 1.500 τραυματίες. Διασώστες αναζητούν επιζώντες σε απομακρυσμένα χωριά.

Τραγωδία στο Αφγανιστάν: Πάνω από 600 νεκροί από σεισμό 6 Ρίχτερ

Δημοσιεύθηκε: 1 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:22

Περίπου 622 άτομα σκοτώθηκαν και περισσότερα από 1.500 τραυματίστηκαν σε σεισμό που έπληξε το ανατολικό Αφγανιστάν, ανέφεραν οι αρχές τη Δευτέρα, καθώς ελικόπτερα μετέφεραν τους τραυματίες σε ασφαλές μέρος από τα ερείπια.

Οπως μεταδίδει το Reuters, ο σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ τραυμάτισε περισσότερους από 1.500 ανθρώπους, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Εσωτερικών του Αφγανιστάν, το οποίο διοικείται από τους Ταλιμπάν.

 

Στην πρωτεύουσα Καμπούλ, οι υγειονομικές αρχές ανέφεραν ότι οι διασώστες σπεύδουν να φτάσουν σε απομακρυσμένα χωριά που βρίσκονται σε μια περιοχή με μακρά ιστορία σεισμών και πλημμυρών.

«Τα στοιχεία από λίγες μόνο κλινικές δείχνουν πάνω από 400 τραυματίες και δεκάδες θανάτους», ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Sharafat Zaman.

 

