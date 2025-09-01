Βρίσκει τοίχο η προσπάθεια Μπαϊρού να σώσει την κυβέρνηση

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού υιοθέτησε μαχητικό τόνο στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει στήριξη για την ψήφο εμπιστοσύνης της 8ης Σεπτεμβρίου, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι οι συνομιλίες με τα πολιτικά κόμματα μπορεί να αποτύχουν να σώσουν την κυβέρνησή του από την ανατροπή.

«Ο συμβιβασμός είναι κάτι όμορφο, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι είναι εφικτός», δήλωσε ο Μπαϊρού σε συνέντευξή του σε γαλλικά τηλεοπτικά κανάλια το βράδυ της Κυριακής. Η δήλωση ακολούθησε τα σχόλια αρκετών ηγετών της αντιπολίτευσης το Σαββατοκύριακο, που φάνηκαν να αποκλείουν κάθε πιθανότητα στήριξής τους.

Η Γαλλία έχει βυθιστεί σε οξεία πολιτική κρίση από τότε που ο Μπαϊρού κάλεσε σε ψήφο εμπιστοσύνης, σε μια προσπάθεια να σπάσει το αδιέξοδο σχετικά με τα προγραμματισμένα μέτρα περικοπών στον προϋπολογισμό, θυμίζει το Bloomberg. Η πτώση του θα ενίσχυε τις αμφιβολίες για το κατά πόσο οποιαδήποτε γαλλική κυβέρνηση μπορεί να μειώσει το μεγαλύτερο έλλειμμα προϋπολογισμού στη ζώνη του ευρώ.

Ηγέτες της αντιπολίτευσης, μεταξύ αυτών ο Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρος του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, και ο σοσιαλιστής ηγέτης Ολιβιέ Φορ, επιβεβαίωσαν ότι θα καταψηφίσουν την πρόταση εμπιστοσύνης, λέγοντας πως σκοπεύουν να συμμετάσχουν στις συναντήσεις που συγκάλεσε ο Μπαϊρού μόνο από ευγένεια.

Η απόφαση των Σοσιαλιστών να καταψηφίσουν την πρόταση εμπιστοσύνης είναι «αμετάκλητη», είπε ο Φορ την Κυριακή στο τηλεοπτικό κανάλι BFM. «Η μόνη λέξη που περιμένω να ακούσω από αυτόν τώρα είναι “αντίο”», πρόσθεσε.

Οι πωλήσεις γαλλικών ομολόγων την περασμένη εβδομάδα ώθησαν τη διαφορά στο κόστος δανεισμού δεκαετίας της Γαλλίας και της Γερμανίας πάνω από τις 80 μονάδες βάσης — επίπεδα που είχαν να φανούν από τον Ιανουάριο.

Τον Ιούλιο, ο Μπαϊρού παρουσίασε περικοπές δαπανών και αυξήσεις φόρων ύψους 44 δισ. ευρώ, που, όπως υποστηρίζει, είναι απαραίτητες για να μειωθεί το έλλειμμα προϋπολογισμού στο 4,6% της οικονομικής παραγωγής από το αναμενόμενο 5,4% φέτος. Οι επενδυτές έχουν προετοιμαστεί για αυξημένο πολιτικό ρίσκο στη Γαλλία, το οποίο απειλεί να εκτροχιάσει μια εύθραυστη οικονομική ανάκαμψη, καθώς οι εταιρείες καθυστερούν προσλήψεις και επενδύσεις.

Ο Μπαϊρού την Κυριακή δήλωσε ότι θα συνεχίσει να μάχεται και εξέφρασε την πίστη ότι εξακολουθεί να έχει πιθανότητες επιτυχίας. «Το ζήτημα, το ερώτημα, δεν είναι η τύχη του πρωθυπουργού ή του Φρανσουά Μπαϊρού», είπε. «Και δεν είναι καν η τύχη της κυβέρνησης. Το ζήτημα είναι η τύχη της Γαλλίας».

Με απεργίες να προγραμματίζονται για αυτόν τον μήνα, η ανατροπή του Μπαϊρού θα έφερνε τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν αντιμέτωπο ξανά με το αδιέξοδο που παλεύει να ξεπεράσει από τις πρόωρες εκλογές του περασμένου έτους.

Ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης πιέζουν τον Μακρόν να ρισκάρει ξανά με νέες βουλευτικές εκλογές ή ακόμη και με πρόωρη προεδρική αναμέτρηση. Ο Μακρόν ωστόσο έχει στηρίξει ανοιχτά τα σχέδια του Μπαϊρού και επέμεινε ότι δεν θα παραιτηθεί πριν από τη λήξη της θητείας του το 2027.

Ο Μπαρντελά δήλωσε στο BFM TV το Σάββατο ότι πιστεύει πως η κυβέρνηση Μπαϊρού «θα πέσει» και επανέλαβε το αίτημά του για πρόωρες εκλογές. «Είναι σαφές ότι στην παρούσα κατάσταση δεν βλέπω άλλη λύση από το να απευθυνθούμε στον γαλλικό λαό. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι για δύο χρόνια», είπε.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν απηύθυνε έκκληση στους Σοσιαλιστές και σε άλλους να «τείνουν χείρα βοηθείας» ώστε να σωθεί η πολιτική και οικονομική σταθερότητα της χώρας.

«Η σταθερότητα της κυβέρνησής μας, των θεσμών μας, είναι η μεγαλύτερη εγγύηση ότι δεν δανειζόμαστε υπερβολικά ακριβά και ότι μπορούμε να υλοποιούμε μεταρρυθμίσεις και να συνεχίζουμε να έχουμε δανειστές», είπε ο Νταρμανέν.

«Αυτό που διακυβεύεται είναι εξαιρετικά σημαντικό».