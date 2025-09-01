Αναπτύσσεται η τουρκική οικονομία παρά την αύξηση επιτοκίων

Η οικονομική ανάπτυξη της Τουρκίας παρέμεινε ανθεκτική στο δεύτερο τρίμηνο, παρά την έκτακτη αύξηση επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα τον Μάρτιο.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αυξήθηκε κατά 1,6% σε τριμηνιαία βάση, από 0,7% στο προηγούμενο τρίμηνο (αναθεωρημένο), όταν γίνεται προσαρμογή για την εποχικότητα και τις εργάσιμες ημέρες, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία της Τουρκίας. Η μέση εκτίμηση σε έρευνα του Bloomberg με οικονομολόγους προέβλεπε ανάπτυξη 0,6%.

Η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 4,8% σε ετήσια βάση, έναντι μέσης εκτίμησης 4,1% στην έρευνα και αναθεωρημένου 2,3% στο προηγούμενο τρίμηνο. Η επιτάχυνση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον μεγαλύτερο αριθμό εργάσιμων ημερών που είχε η Τουρκία φέτος σε σύγκριση με το 2024, όπως σημείωσαν οι οικονομολόγοι της QNB Turkey με επικεφαλής τον Έρκιν Ισίκ σε σημείωμα πριν από τη δημοσίευση των στοιχείων.

Η απρόσμενη ώθηση ήρθε αφού η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας αύξησε τα επιτόκια σε μια έκτακτη συνεδρίαση τον Μάρτιο, προκειμένου να μετριάσει την αναστάτωση στις αγορές μετά τη φυλάκιση του Εκρέμ Ιμάμογλου, ανατρέποντας έναν κύκλο μειώσεων επιτοκίων που μόλις είχε ξεκινήσει. Παρ’ όλα αυτά, η εγχώρια ζήτηση αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό εδώ και πάνω από έναν χρόνο.

Η κατανάλωση των νοικοκυριών, που αποτελεί τον κύριο μοχλό της τουρκικής οικονομίας, αυξήθηκε κατά 5,1%, στο υψηλότερο ποσοστό από το πρώτο τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με την Turkstat.

Η λίρα παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη μετά τη δημοσίευση των στοιχείων.