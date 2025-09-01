Καταγγέλλεται ρωσική παρεμβολή στο αεροσκάφος της Φον ντερ Λάιεν

Μια παρεμβολή που αποδίδεται στη Ρωσία και στόχευε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απενεργοποίησε τις υπηρεσίες πλοήγησης GPS σε αεροδρόμιο της Βουλγαρίας και ανάγκασε το αεροπλάνο της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προσγειωθεί χρησιμοποιώντας χάρτες σε χαρτί.

Οπως γράφουν οι Financial Times, το αεροπλάνο που μετέφερε τη Φον ντερ Λάιεν προς το Πλόβντιβ το απόγευμα της Κυριακής έχασε τα ηλεκτρονικά βοηθήματα πλοήγησης κατά την προσέγγιση στο αεροδρόμιο της πόλης, σε αυτό που τρεις αξιωματούχοι, ενημερωμένοι για το περιστατικό, δήλωσαν ότι αντιμετωπίζεται ως ρωσική επιχείρηση παρεμβολής.

«Όλη η περιοχή του αεροδρομίου στο GPS έσβησε», είπε ένας από τους αξιωματούχους. Μετά από κύκλους γύρω από το αεροδρόμιο για μία ώρα, ο πιλότος του αεροπλάνου πήρε την απόφαση να προσγειώσει το αεροπλάνο χειροκίνητα χρησιμοποιώντας αναλογικούς χάρτες. «Ήταν αδιαμφισβήτητη παρέμβαση», , πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Το Κρεμλίνο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν προσεγγιστεί για σχόλιο. Η Αρχή Αεροπορικών Υπηρεσιών της Βουλγαρίας επιβεβαίωσε το περιστατικό σε δήλωσή της προς τους Financial Times.

«Από τον Φεβρουάριο του 2022, έχει καταγραφεί αξιοσημείωτη αύξηση στις περιπτώσεις παρεμβολής [GPS] και πρόσφατα στις περιπτώσεις παραπλάνησης», αναφέρεται. «Αυτές οι παρεμβολές διαταράσσουν τη σωστή λήψη των σημάτων [GPS], προκαλώντας διάφορες επιχειρησιακές προκλήσεις για αεροσκάφη και συστήματα εδάφους».

Η λεγόμενη παρεμβολή και παραπλάνηση GPS, που παραμορφώνει ή εμποδίζει την πρόσβαση στο σύστημα δορυφορικής πλοήγησης, χρησιμοποιούνταν παραδοσιακά από στρατιωτικές και μυστικές υπηρεσίες για την προστασία ευαίσθητων περιοχών, αλλά όλο και περισσότερο χρησιμοποιείται από χώρες όπως η Ρωσία ως μέσο διατάραξης της πολιτικής ζωής.

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ έχουν προειδοποιήσει ότι η παρεμβολή στο GPS, που αποδίδεται στη Ρωσία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αεροπορική καταστροφή, τυφλώνοντας ουσιαστικά τα εμπορικά αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Τα περιστατικά παρεμβολής GPS έχουν αυξηθεί σημαντικά στη Βαλτική Θάλασσα και σε χώρες της ανατολικής Ευρώπης κοντά στη Ρωσία τα τελευταία χρόνια, επηρεάζοντας αεροπλάνα, πλοία και πολίτες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία για καθημερινή πλοήγηση.

Η Φον ντερ Λάιεν πετούσε από τη Βαρσοβία προς την κεντρική βουλγαρική πόλη για να συναντήσει τον πρωθυπουργό της χώρας Ρόσεν Ζελιάζκοφ και να επισκεφθεί ένα εργοστάσιο πυρομαχικών.

Η Βουλγαρία υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς ευρωπαϊκούς προμηθευτές στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία, αρχικά με όπλα σοβιετικής εποχής κατά τους πρώτους μήνες του πολέμου και πλέον με πυροβόλα και άλλα προϊόντα που παράγει η μεγάλη αμυντική βιομηχανία της χώρας.

Η Φον ντερ Λάιεν αποχώρησε από το Πλόβντιβ με το ίδιο αεροπλάνο χωρίς προβλήματα μετά την επίσκεψη.