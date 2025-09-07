Η νέα μόδα του femtech κατακτά την Ευρώπη

Την προσοχή τους στο femtech φαίνεται να στρέφουν σιγά σιγά οι επενδυτές στην Ευρώπη, τον κλάδο δηλαδή όπου η υγεία των γυναικών συναντά την τεχνολογία.

Με βάση τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο briefing του Sifted, οι επενδύσεις από κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capitals -VCs) στον κλάδο του femtech αυξήθηκαν από τα 14,5 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2024 στα 55,6 εκατ. ευρώ το ίδιο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Μάλιστα, αύξηση καταγράφηκε και στο δεύτερο τρίμηνο, με τις επενδύσεις να ανεβαίνουν από τα 90,4 εκατ. ευρώ το 2024 στα 118,9 εκατ. ευρώ φέτος.

Πώς «γεννήθηκε» ο όρος

Ο όρος Femtech, ο οποίος αποτελεί συντομογραφία του female technology («γυναικεία τεχνολογία»), χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2016 από τη συνιδρύτρια της εφαρμογής Clue, Ida Tin.

Σύμφωνα με το PitchBook, η Tin παρατήρησε ότι οι άνδρες επενδυτές δυσκολεύονταν στις συζητήσεις για προϊόντα που απευθύνονταν σε γυναίκες και έτσι προσπάθησε να δημιουργήσει ένα χώρο για αυτές τις συζητήσεις με την εισαγωγή του όρου. Συγχρόνως, ήλπιζε να φέρει περισσότερη προσοχή σε έναν κλάδο στον οποίο δεν υπήρχαν πολλές ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Πλέον, όπως γράφει το CNBC, ο όρος Femtech καλύπτει όλους τους τύπους τεχνολογίας και καινοτομιών που έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας που επηρεάζουν αποκλειστικά ή δυσανάλογα τις γυναίκες, περιλαμβάνοντας από εφαρμογές παρακολούθησης του εμμηνορροϊκού κύκλου και προϊόντα σεξουαλικής ευεξίας έως καρδιαγγειακές συσκευές και θεραπείες ψυχικής υγείας.

Τι έκανε τους επενδυτές να δουν με άλλα μάτια στον κλάδο

Κάνοντας μια συνολική επισκόπηση το Sifted εκτιμά πως το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή femtech αγορά απέκτησε πέρυσι τον πρώτο της «μονόκερο» ίσως έκανε τους επενδυτές να δουν με άλλα μάτια τον κλάδο. Ο λόγος φυσικά για τη Flo Health με έδρα το Λονδίνο, η οποία το περασμένο καλοκαίρι ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης ύψους 200 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας την αποτίμηση σε πάνω από 1 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το TechCrunch.

Όπως αναφέρει η ίδια η Flo Health, στόχος της είναι η υποστήριξη των γυναικών σε κάθε στάδιο του «ταξιδιού» της υγείας τους, από την εμμηνόρροια έως τη σύλληψη, την εγκυμοσύνη και την εμμηνόπαυση. Για τον λόγο αυτό έχει δημιουργήσει μια all-in-one πλατφόρμα που επιτρέπει την παρακολούθηση του κύκλου και της ωορρηξίας.

«Πρόκειται για μια τεράστια, αλλά ανεξερεύνητη ευκαιρία. Δεδομένου του ότι οι γυναίκες ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτικών δαπανών -πάνω από το 70%, ανάλογα με το ποιες πηγές κοιτάει κανείς- είναι ένας ωκεανός έτοιμος να κατακτηθεί», δήλωσε στο Sifted η Kasia Cheng, επενδύτρια στο VC, True.

Παρόλα αυτά, όπως τονίζει το Sifted ο κλάδος αντιμετωπίζει ακόμα προκλήσεις. «Ακούσαμε αρκετές φορές επενδυτές να μας λένε ότι εάν κάναμε έρευνα για καρδιακές παθήσεις, για παράδειγμα, αντί για την εμμηνόρροια, ίσως μας λάμβαναν υπόψη τους για κάποια χρηματοδότηση. Ωστόσο, το 50% των ανθρώπων έχει περίοδο», επισήμανε η Justyna Strzeszynska, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Joii.

Το ζήτημα της προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων

Την ίδια ώρα, υπάρχει και το θέμα της ανησυχίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, γεγονός που θα μπορούσε να βλάψει τη δυναμική ορισμένων startups, ειδικά όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα της ψηφιακής υγείας. Για παράδειγμα, ο ιστότοπος The Record μετέδωσε ότι η Flo Health προχώρησε πρόσφατα σε συμβιβασμό, μετά από ομαδική αγωγή, στην οποία κατηγορούνταν ότι μοιράστηκε δεδομένα των χρηστών της με τρίτους, μεταξύ των οποίων και ο κολοσσός των social media, Meta.

Σημειώνεται ωστόσο ότι σύμφωνα με το CNBC μια επιτροπή ενόρκων στο δικαστήριο της Καλιφόρνια αποφάνθηκε ότι η Meta παραβίασε τον νόμο περί προστασίας της ιδιωτικότητας στην υπόθεση που αφορούσε τη Flo Health. Η στοχευμένη διαφήμιση, όπως υποστηρίζει το Sifted, έχει γίνει αντικείμενο αντιπαράθεσης στον κλάδο λόγω των φόβων ότι ευαίσθητα δεδομένα θα φτάσουν σε τρίτους φορείς.

Σε γενικές γραμμές το Sifted καταλήγει ότι υπάρχει ένα επενδυτικό «κενό» όσον αφορά τα θέματα υγείας των γυναικών, αλλά και ένα «κενό» εμπιστοσύνης μεταξύ των χρηστών των femtech εφαρμογών. Ορισμένες γυναίκες θα συνεχίσουν να είναι σκεπτικές ως προς το αν τα οφέλη που αποκομίζουν από τις διαδικτυακές υπηρεσίες αξίζουν τον όποιο κίνδυνο για τα προσωπικά τους δεδομένα.

Μάλιστα, όπως σημειώνεται, η αγωγή κατά της Flo Health θα μπορούσε να επιφέρει στιγματισμό για τον κλάδο. Ωστόσο, συνολικά παρατηρείται μεγάλη πρόοδος σε έναν τομέα που είχε παραμεληθεί για πολύ καιρό.