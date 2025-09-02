#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Το θερμότερο καλοκαίρι από το 1884 στη Βρετανία

Με βάση τα προσωρινά στοιχεία που επικαλείται η Met Office, έσπασε το ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας που «κρατούσε» από το 2018.

Το θερμότερο καλοκαίρι από το 1884 στη Βρετανία

Δημοσιεύθηκε: 2 Σεπτεμβρίου 2025 - 00:02

Το φετινό καλοκαίρι ήταν το θερμότερο που έχει βιώσει ποτέ η Βρετανία από το 1884, όταν άρχισαν να τηρούνται αρχεία στη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα η μετεωρολογική υπηρεσία.

Με βάση τα προσωρινά στοιχεία που επικαλείται η Met Office, έσπασε το ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας που «κρατούσε» από το 2018.

Η μέση θερμοκρασία που καταγράφηκε τους καλοκαιρινούς μήνες, από την 1η Ιουνίου μέχρι την 31η Αυγούστου ήταν 16,10°C, ξεπερνώντας τους 15,76 βαθμούς Κελσίου, τη μέση θερμοκρασία του 2018. Τέσσερα κύματα καύσωνα έπληξαν το Ηνωμένο Βασίλειο και η υψηλότερη θερμοκρασία, 35,8°C,καταγράφηκε την 1η Ιουλίου στο Κεντ, στη νοτιοανατολική Αγγλία. Ήταν πάντως κατά πολύ χαμηλότερη από τη μέγιστη που έχει καταγραφεί ποτέ, τους 40,3 βαθμούς το καλοκαίρι του 2022.

«Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να βιώσουμε πολύ θερμότερα καλοκαίρια στο εγγύς μέλλον (…) Ό,τι θα θεωρούσαμε ακραίο στο παρελθόν γίνεται όλο και πιο συνηθισμένο στο μεταβαλλόμενο κλίμα μας», ανέφερε ο επικεφαλής κλιματικής ανάλυσης της Met, Μαρκ Μακάρθι.

ΠΗΓΗ:ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

«Ψήνεται» η Γαλλία, πάνω από 40°C θα φτάσει ο υδράργυρος

ΗΑΕ: Σε επίπεδα ρεκόρ ο υδράργυρος το καλοκαίρι

Το πιο ζεστό καλοκαίρι στα χρονικά έζησαν Νότια Κορέα και Ιαπωνία

Ολοκληρώθηκε η προκαταβολή κρατικής αρωγής λόγω Ντάνιελ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο