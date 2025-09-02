#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Προσεκτικές κινήσεις στις αγορές, ιστορικό υψηλό για τον χρυσό

Πούτιν: Σχέσεις Ρωσίας-Κίνας σε άνευ προηγουμένου επίπεδο

Μόσχα και Πεκίνο σφραγίζουν τη συμμαχία τους, με Πούτιν και Σι να διακηρύσσουν στρατηγική συνεργασία απέναντι στη Δύση και στόχο την αναμόρφωση της παγκόσμιας τάξης.

Δημοσιεύθηκε: 2 Σεπτεμβρίου 2025 - 08:00

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σημείωσε με ικανοποίηση σήμερα, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, ότι η σχέση των δυο δυνάμεων βελτιώθηκε περαιτέρω, φθάνοντας το τρέχον διάστημα σε «επίπεδο άνευ προηγουμένου».

Από την πλευρά του, ο κινέζος πρόεδρος εξήρε τη σχέση «πλήρους στρατηγικής συνεργασίας» του Πεκίνου και της Μόσχας, επαναλαμβάνοντας πως σκοπός του είναι να συνεχιστεί η συνεργασία «για την οικοδόμηση παγκόσμιου συστήματος διακυβέρνησης πιο δίκαιου και πιο λογικού», σύμφωνα με τοποθέτησή του που μεταδόθηκε κατά την έναρξη συνομιλιών τους στην κινεζική πρωτεύουσα.

