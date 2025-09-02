Ο έρωτας... έφαγε τον CEO της Nestle

Η Nestlé SA απέλυσε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Laurent Freixe έπειτα από μόλις έναν χρόνο, λόγω μιας μη αποκαλυφθείσας σχέσης στον χώρο εργασίας, επεκτείνοντας την αναταραχή στη διοίκηση της μεγαλύτερης εταιρείας τροφίμων στον κόσμο, γνωστής για την συντηρητική της εταιρική κουλτούρα.

Μια έρευνα έδειξε ότι ο Freixe είχε μια μη δηλωμένη ερωτική σχέση με άμεση υφιστάμενη του, που παραβίαζε τον κώδικα δεοντολογίας της Nestlé, σύμφωνα με ανακοίνωση το βράδυ της Δευτέρας από τη σουηδική ιδιοκτήτρια των Purina και KitKat. Στην ίδια ανακοίνωση ανακοινώθηκε ο Philipp Navratil, επικεφαλής της μάρκας καφέ Nespresso, ως διάδοχός του.

«Αυτή ήταν μια αναγκαία απόφαση», δήλωσε στην ανακοίνωση ο Πρόεδρος Paul Bulcke. «Οι αξίες και η εταιρική διακυβέρνηση της Nestlé αποτελούν ισχυρά θεμέλια της εταιρείας μας. Ευχαριστώ τον Laurent για τα χρόνια υπηρεσίας του».

Η αιφνίδια αλλαγή παρατείνει μια περίοδο αναταραχής στην ηγεσία της Nestlé. Ο Freixe ανέλαβε τα ηνία μετά την αιφνιδιαστική απομάκρυνση πέρυσι του Mark Schneider, ο οποίος απομακρύνθηκε λόγω υποτονικής απόδοσης κατά τη σχεδόν οκταετή θητεία του. Τότε, ο Freixe θεωρήθηκε το «σίγουρο χέρι» που θα επανέφερε τις παραδοσιακές δυνάμεις της Nestlé, μετά τον Schneider — έναν σπάνιο «ξένο» στο ανώτατο αξίωμα — ο οποίος είχε οδηγήσει την εταιρεία σε νέες κατευθύνσεις.

«Αυτό συμβαίνει σε μια ευαίσθητη συγκυρία, καθώς η Nestlé βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο εν μέσω αρνητικής ειδησεογραφίας», δήλωσε ο αναλυτής της Vontobel, Jean-Philippe Bertschy. «Η Nestlé θα πρέπει σύντομα να βρει ηρεμότερες θάλασσες, καθώς τα νεύρα των επενδυτών έχουν δοκιμαστεί εδώ και αρκετούς μήνες.»

Η Nestlé ανέφερε ότι η έρευνα τελούσε υπό την εποπτεία του Bulcke και του βασικού ανεξάρτητου διευθυντή, Pablo Isla, με τη στήριξη ανεξάρτητων εξωτερικών νομικών συμβούλων. Η εταιρεία έχει προτείνει τον Isla να διαδεχθεί τον Bulcke στη θέση του προέδρου την επόμενη χρονιά.

Ο Freixe δεν θα λάβει αποζημίωση εξόδου, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας.

Άλλες απομακρύνσεις

Ο αποπεμφθείς διευθύνων σύμβουλος είναι ο τελευταίος από μια σειρά επικεφαλής καταναλωτικών και λιανεμπορικών εταιρειών που έχασαν τη δουλειά τους τα τελευταία χρόνια λόγω σχέσεων στον χώρο εργασίας.

Η McDonald’s Corp. απέλυσε το 2019 τον τότε CEO Steve Easterbrook έπειτα από συναινετική σχέση με υπάλληλο, ενώ το 2025 η Kohl’s Corp. απομάκρυνε τον CEO Ashley Buchanan, ο οποίος είχε κατευθύνει εκατομμύρια δολάρια επιχειρηματικών συναλλαγών προς ερωτική σύντροφο.