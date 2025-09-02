Φυγή από το δολάριο στις αναδυόμενες, στροφή σε γουάν και φράγκο

Οι αναπτυσσόμενες χώρες απομακρύνονται από το χρέος σε δολάρια και στρέφονται σε νομίσματα με εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια, όπως το κινεζικό γουάν (renminbi) και το ελβετικό φράγκο.

Η στροφή αυτή, την οποία επιχειρούν υπερχρεωμένες χώρες όπως η Κένυα, η Σρι Λάνκα και ο Παναμάς, αντανακλά τα υψηλά επιτόκια που έχει επιβάλει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), τα οποία έχουν προκαλέσει την οργή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και έχουν αυξήσει το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους άλλων χωρών.

«Το υψηλό επίπεδο των επιτοκίων και η απότομη καμπύλη αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων έχουν καταστήσει τη χρηματοδότηση σε δολάρια πιο επιβαρυντική για τις [αναπτυσσόμενες] χώρες, ακόμη και με σχετικά χαμηλά spreads», δήλωσε στους Financial Τimes ο Armando Armenta, αντιπρόεδρος στην AllianceBernstein.

«Ως αποτέλεσμα, αναζητούν πιο αποδοτικές επιλογές.»

Ωστόσο, χαρακτήρισε πολλές από αυτές τις μετατοπίσεις προς φθηνότερη, μη-δολαριακή χρηματοδότηση ως «προσωρινά μέτρα» από χώρες που «πρέπει να επικεντρωθούν στη μείωση των χρηματοδοτικών τους αναγκών».

Η στροφή προς δανεισμό σε γουάν — καθώς το κινεζικό νόμισμα φθάνει στο υψηλότερο επίπεδό του έναντι του δολαρίου φέτος — αποτελεί επίσης συνέπεια του κινεζικού προγράμματος «Belt and Road» ύψους 1,3 τρισ. δολαρίων, μέσω του οποίου το Πεκίνο έχει δανείσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια για έργα υποδομής σε κυβερνήσεις ανά τον κόσμο.

Αν και συνολικά στοιχεία για τον νέο δανεισμό σε γουάν δεν είναι ευρέως διαθέσιμα, καθώς το Πεκίνο διαπραγματεύεται διμερώς δάνεια με άλλες κυβερνήσεις, η Κένυα και η Σρι Λάνκα επιδιώκουν να μετατρέψουν δάνεια σε δολάρια σε δάνεια στο κινεζικό νόμισμα.

Το υπουργείο Οικονομικών της Κένυας ανέφερε τον Αύγουστο ότι βρισκόταν σε συνομιλίες με την China ExIm Bank, τον μεγαλύτερο πιστωτή της χώρας, για να μετατραπούν οι αποπληρωμές δανείων σε γουάν για ένα σιδηροδρομικό έργο ύψους 5 δισ. δολαρίων που βαραίνει τον προϋπολογισμό της.

Ο πρόεδρος της Σρι Λάνκα είπε επίσης στο κοινοβούλιο τον περασμένο μήνα ότι η κυβέρνησή του επιδιώκει δανεισμό σε γουάν για την ολοκλήρωση ενός σημαντικού έργου αυτοκινητόδρομου που σταμάτησε όταν η χώρα κήρυξε στάση πληρωμών το 2022.

Με το βασικό επιτόκιο της Fed να κυμαίνεται μεταξύ 4,25% και 4,5% — πολύ υψηλότερο από τα αντίστοιχα επιτόκια άλλων μεγάλων κεντρικών τραπεζών — το συνολικό κόστος νέου δανεισμού σε δολάρια είναι σχετικά υψηλό για πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, ακόμη και αν τα spreads για τέτοιο χρέος βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα έναντι των αμερικανικών ομολόγων εδώ και δεκαετίες.

Η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας μείωσε τα επιτόκια στο μηδέν τον Ιούνιο, ενώ το βασικό επταήμερο reverse repo της Κίνας βρίσκεται στο 1,4%.

«Φαίνεται ότι το κόστος χρηματοδότησης είναι ο λόγος για τη μετατροπή σε γουάν», δήλωσε ο Thilina Panduwawala, οικονομολόγος της Frontier Research.