Προσεκτικές κινήσεις στις αγορές, ιστορικό υψηλό για τον χρυσό

BYD σε κρίση: Στάσιμες πωλήσεις, κερδίζουν οι αντίπαλοι

Η κορυφαία κινεζική κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων, βλέπει τις πωλήσεις της να «κολλάνε» τον Αύγουστο, με αύξηση μόλις 0,1% σε ετήσια βάση. Αντίθετα, Geely, Nio και Xpeng καταγράφουν εντυπωσιακά κέρδη μερίδιου αγοράς.

Δημοσιεύθηκε: 2 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:17

Τα χτυπήματα συνεχίζουν να έρχονται για την BYD. Μετά από μια σοκαριστική πτώση κερδών που ταράξε τους επενδυτές, η μεγαλύτερη κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων της Κίνας έχει δει τις μηνιαίες πωλήσεις της να παραμένουν στάσιμες, καθώς μικρότεροι, ευέλικτοι ανταγωνιστές υπονομεύουν την κυριαρχία της.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι συνολικές πωλήσεις της BYD αυξήθηκαν μόλις 0,1% τον Αύγουστο σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, δείχνοντας τις προσπάθειές της να παραμείνει ανταγωνιστική.

Η μεγαλύτερη ανταγωνίστρια της, η Geely Automobile Holdings, σημείωσε αύξηση 38% τον ίδιο μήνα, ενώ οι Zhejiang Leapmotor Technology και Nio ανέφεραν ρεκόρ παραδόσεων. Οι αποστολές της Xpeng από την αρχή του έτους είναι ήδη τριπλάσιες από τις πωλήσεις της την ίδια περίοδο πέρυσι.

China's Carmakers Race to Meet 2025 Sales Goal

Xpeng, Xiaomi among winners while BYD and Nio lag

 

Source: Bloomberg, company filings

Note: Year-to-date up to August. 2025 targets are company's most optimistic estimates.

