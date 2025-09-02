FT: Η Ελλάδα κλείνει πάνω από 750 σχολεία λόγω πτώσης γεννήσεων

Η Ελλάδα αναστέλλει τη λειτουργία πάνω από 750 σχολείων τη νέα σχολική χρονιά, καθώς η απότομη μείωση των γεννήσεων έχει ως αποτέλεσμα να μην έχουν αρκετούς μαθητές.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, τα κλεισίματα -τα οποία αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 5% των σχολείων της χώρας- εκτείνονται πέρα από τα απομακρυσμένα χωριά και νησιά, επηρεάζοντας τμήματα της Αττικής που περιλαμβάνει την Αθήνα, όπου οι αρχές προειδοποιούν για «δημογραφική κατάρρευση».

«Οι αίθουσες διδασκαλίας αντικατοπτρίζουν την κατάσταση των μαιευτηρίων μας και τον αριθμό των γεννήσεων, ο οποίος, δυστυχώς, μειώνεται εδώ και δεκαετίες στη χώρα μας», δήλωσε η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, ο αριθμός των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 111.000 τα τελευταία επτά χρόνια -μια μείωση της τάξης του 19% από το 2018.

«Η πτώση είναι πολύ γρήγορη και στην Ελλάδα είναι πολύ απότομη», δήλωσε η Αλεξάνδρα Τραγάκη, καθηγήτρια οικονομικής δημογραφίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σήμερα, λιγότερα άτομα βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία σε σύγκριση με τις προηγούμενες δεκαετίες, σημείωσε.

Φέτος, 766 από τα 14.857 σχολεία της Ελλάδας θα κλείσουν επειδή δεν πληρούν το νόμιμο ελάχιστο των 15 μαθητών. Τα περισσότερα είναι δημοτικά σχολεία, αν και τα κλεισίματα αυξάνονται σε όλα τα επίπεδα.