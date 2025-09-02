#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Γερμανία: Η ΕΕ να περιορίσει τις «τεράστιες» αγορές σκραπ χαλκού της Κίνας

Τα μεγάλα γερμανικά χυτήρια δεν μπορούν να προμηθευτούν πρώτες ύλες για να διεκπεραιώσουν τις δραστηριότητές τους. Να προστατέψει τα δικά της χυτήρια χαλκού η Ευρώπη, ζητά η υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας.

2 Σεπτεμβρίου 2025

Η Ευρώπη πρέπει να προστατέψει τα δικά της χυτήρια χαλκού με μέτρα, που θα περιορίζουν τις μαζικές αγορές σκραπ μετάλλων στις οποίες προβαίνει η Κίνα, δήλωσε η υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας, Κατερίνα Ράιχε, μεταδίδει το Bloomberg.

Το Πεκίνο αγοράζει σκραπ χαλκού σε τεράστιες ποσότητες, είπε χαρακτηριστικά η Ράιχε σε εκδήλωση της Siemens Energy AG στο Βερολίνο τη Δευτέρα. Ως εκ τούτου τα μεγάλα γερμανικά χυτήρια χαλκού δεν μπορούν να προμηθευτούν πρώτες ύλες για να διεκπεραιώσουν τις δραστηριότητές τους, πρόσθεσε.

Πράγματι η Κίνα έχει αυξήσει τις αγορές σκραπ χαλκού την τελευταία πενταετία, με τις ΗΠΑ να αποτελούν μέχρι και πρόσφατα τον κύριο προμηθευτή τους. Ωστόσο η εμπορική πολιτική Τραμπ, ώθησε το Πεκίνο να αναζητήσει νέες αγορές για να καλύψει τις υπέρμετρες ανάγκες της. Αγοράζοντας ωστόσο τεράστιες ποσότητες από διαφορετικούς προμηθευτές, "στράγγιξε" την αγορά, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολο τον εφοδιασμό άλλων χωρών με τις απαραίτητες πρώτες ύλες για τα χυτήριά τους.

Το ζήτημα απαιτεί ιδιαίτερους χειρισμούς, λόγω της ευρύτερης αναστάτωσης που έχει προκαλέσει ο εμπορικός πόλεμος. Κάτω από τις συνθήκες αυτές τυχόν μέτρα από πλευράς ΕΕ θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά ώστε να αποφευχθεί όξυνση των εντάσεων στις εμπορικές σχέσεις Βρυξελλών και Πεκίνου, οι οποίες έχουν εκτραχυνθεί ήδη, εξαιτίας των περιορισμών στις κινεζικές εξαγωγές ηλεκτρικών οχημάτων στην Ένωση. 

