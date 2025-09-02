#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Νέα Ζηλανδία: Επιτρέπει ξανά σε πλούσιους αλλοδαπούς να αγοράζουν ακίνητα

Ξένοι που επενδύουν €2,5 εκατ. στη χώρα σε περίοδο τριών ετών θα μπορούν να αγοράσουν ή να κατασκευάσουν ένα σπίτι. Πότε αναμένεται να τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανονισμοί.

Δημοσιεύθηκε: 2 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:12

Η Νέα Ζηλανδία θα επιτρέψει και πάλι σε πλούσιους αλλοδαπούς να αγοράζουν ακίνητα στη χώρα, ακυρώνοντας εν μέρει απαγόρευση που αποσκοπούσε να φρενάρει την άνοδο των τιμών των ακινήτων στην επικράτειά της, σύμφωνα με νέους κανονισμούς που ανακοινώθηκαν χθες, Δευτέρα.

Οι ξένοι που επενδύουν πάνω από 5 εκατομμύρια δολάρια Νέας Ζηλανδίας (περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ) στη χώρα σε περίοδο τριών ετών θα μπορούν να αγοράσουν ή να κατασκευάσουν ένα σπίτι. Οι νέοι κανονισμοί θα τεθούν σε ισχύ ως το τέλος του έτους.

Η απαγόρευση, που είχε τεθεί σε ισχύ το 2018 από την κεντροαριστερή κυβέρνηση της πρώην πρωθυπουργού Τζασίντα Άρντερν, είχε στόχο να περιοριστεί η άνοδος των τιμών των ακινήτων στη χώρα αυτή του Νοτίου Ειρηνικού. Η άνοδος αυτή των τιμών είχε αποδοθεί τότε σε επίπεδα ρεκόρ μετανάστευσης και σε έλλειψη στέγης.

Οι τιμές των ακινήτων έπεσαν τα δύο τελευταία χρόνια, αλλά η προσφορά στέγης παραμένει περιορισμένη και η πρόσβαση στην ιδιοκτησία παραμένει εκτός των δυνατοτήτων πολλών Νεοζηλανδών.

Η Νέα Ζηλανδία έχει γίνει λόγω της απομονωμένης θέσης της δημοφιλής μεταξύ ορισμένων πολύ πλούσιων αλλοδαπών που αναζητούν ηρεμία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

