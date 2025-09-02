#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ξεπέρασαν τους 1.100 οι νεκροί από τον σεισμό στο Αφγανιστάν

Πάνω από 3.250 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ χιλιάδες σπίτια καταστράφηκαν, ανακοίνωσε η αφγανική πτέρυγα της Ερυθράς Ημισελήνου.

Δημοσιεύθηκε: 2 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:33

Σε 1.124 ανήλθε ο απολογισμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 6 βαθμών που σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στο ανατολικό Αφγανιστάν, ανακοίνωσε σήμερα η αφγανική πτέρυγα της Ερυθράς Ημισελήνου, ανθρωπιστική οργάνωση που δραστηριοποιείται στην περιοχή.

Τουλάχιστον 3.251 άνθρωποι τραυματίστηκαν και πάνω από 8.000 σπίτια καταστράφηκαν από τον σεισμό, πρόσθεσε η οργάνωση αυτή.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

