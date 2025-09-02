#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κιμ Γιονγκ Ουν στο Πεκίνο: Διπλωματική «έξοδος» δίπλα σε Κίνα και Ρωσία

Εφτασε στην Κίνα σήμερα Τρίτη, καθώς θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί από την Κίνα για τον εορτασμό της λήξης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Κιμ Γιονγκ Ουν στο Πεκίνο: Διπλωματική «έξοδος» δίπλα σε Κίνα και Ρωσία

Δημοσιεύθηκε: 2 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:38

Το ταξίδι του Κιμ Γιονγκ Ουν στο Πεκίνο αυτή την εβδομάδα προσφέρει στον απομονωμένο ηγέτη της Βόρειας Κορέας μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία να σταθεί δίπλα στους εταίρους του από την Κίνα και τη Ρωσία, να κερδίσει την σιωπηρή υποστήριξη για τα απαγορευμένα πυρηνικά όπλα του και να διευρύνει τον διπλωματικό του κύκλο.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Κιμ έφτασε στην Κίνα σήμερα Τρίτη, καθώς θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί από την Κίνα για τον εορτασμό της λήξης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε παγκόσμια εκδήλωση με τόσους άλλους ξένους ηγέτες και αυτό αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές διπλωματικές κινήσεις του από την ιστορική συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Αμερικανού προέδρου, σύμφωνα με αναλυτές και αξιωματούχους της Νότιας Κορέας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πλέκει το εγκώμιο του Κιμ Γιονγκ Ουν και τα βάζει με τη Σεούλ ο Τραμπ

Βόρεια Κορέα: Τη δοκιμή δύο πυραύλων νέας τεχνολογίας επέβλεψε ο Κιμ

Βόρεια Κορέα: Απειλεί τη Νότια με «ανεξέλεγκτη» σύγκρουση

Παράσημα σε στρατιώτες που πολέμησαν με τη Ρωσία μοίρασε ο Κιμ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο