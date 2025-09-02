Κιμ Γιονγκ Ουν στο Πεκίνο: Διπλωματική «έξοδος» δίπλα σε Κίνα και Ρωσία

Το ταξίδι του Κιμ Γιονγκ Ουν στο Πεκίνο αυτή την εβδομάδα προσφέρει στον απομονωμένο ηγέτη της Βόρειας Κορέας μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία να σταθεί δίπλα στους εταίρους του από την Κίνα και τη Ρωσία, να κερδίσει την σιωπηρή υποστήριξη για τα απαγορευμένα πυρηνικά όπλα του και να διευρύνει τον διπλωματικό του κύκλο.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Κιμ έφτασε στην Κίνα σήμερα Τρίτη, καθώς θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί από την Κίνα για τον εορτασμό της λήξης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε παγκόσμια εκδήλωση με τόσους άλλους ξένους ηγέτες και αυτό αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές διπλωματικές κινήσεις του από την ιστορική συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Αμερικανού προέδρου, σύμφωνα με αναλυτές και αξιωματούχους της Νότιας Κορέας.