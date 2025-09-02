Σαράντα νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα σήμερα

Συνολικά 40 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους από τα μεσάνυχτα της Τρίτης (2/9) στον παλαιστινιακό θύλακα, καθώς ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να εντείνει τις επιχειρήσεις του και προωθείται βαθιά στο κέντρο της πόλης της Γάζας, αφήνοντάς πίσω του μόνο χαλάσματα.

Ο ισραηλινός στρατός καταβάλλει συστηματικές προσπάθειες για να εκκενώσει την πόλη της Γάζας από τους κατοίκους, τους οποίους προτρέπει να μετακινηθούν στο νότιο τμήμα του θύλακα, σε περιοχές που είναι ήδη υπερπλήρεις και υφίστανται αδιάκοπες επιθέσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε σχολές, καταφύγια και πρόχειρους καταυλισμούς όπου οικογένειες έχουν αρχίσει πρόσφατα να ζουν στο δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζα.

Ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα, Μαχμούντ Μπασσάλ ανέφερε σε δήλωσή του στο AFP ότι ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έπληξαν τον τελευταίο όροφο μιας πολυκατοικίας στη νοτιοδυτική πόλη και στη δυτική πλευρά της πόλης.

Οι ισραηλινές δυνάμεις προετοιμάζονται για επίθεση κατάληψης της πόλης της Γάζας, του μεγαλύτερου αστικού κέντρου στην παλαιστινιακή περιοχή, εντείνοντας τις βομβαρδιστικές επιθέσεις τις τελευταίες μέρες και προειδοποιώντας για άμεση εκκένωση. Εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες στην πόλη της Γάζας αρνούνται να φύγουν επειδή γνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν ασφαλείς περιοχές στο κέντρο και στο νότιο τμήμα της Γάζας και προτιμούν να παραμείνουν κοντά στις κοινότητές τους και σε ό,τι έχει απομείνει από τα σπίτια τους.

Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι ζουν στην πόλη της Γάζας και τις γύρω περιοχές, όπου έχει κηρυχθεί λιμός.

185 νεκροί στη Γάζα λόγω υποσιτισμού τον Αύγουστο

Παράλληλα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, συνολικά 185 άτομα πέθαναν στον παλαιστινιακό θύλακα «λόγω υποσιτισμού» τον Αύγουστο, προειδοποιώντας ότι οι καταστροφικές επιπτώσεις της πείνας στην περιοχή επιδεινώνονται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, περισσότεροι από 70 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 12 παιδιά, έχουν πεθάνει από τις 22 Αυγούστου, όταν ένας παγκόσμιος οργανισμός παρακολούθησης της πείνας επιβεβαίωσε την ύπαρξη λιμού στη Γάζα.

Ακόμα στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι 43.000 παιδιά κάτω των 5 ετών υποφέρουν από υποσιτισμό, μαζί με περισσότερες από 55.000 εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες. Τα δύο τρίτα των εγκύων γυναικών υποφέρουν από αναιμία, το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων ετών.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα (1/9), οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν 59 άτομα σε επιθέσεις σε όλη τη Γάζα μεταξύ των οποίων 12 άτομα που αναζητούσαν επισιτιστική βοήθεια.

Ακόμα 13 νεκροί εξαιτίας πείνας σε 24 ώρες

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας έκανε ακόμα γνωστό ότι 13 άτομα ανάμεσα στα οποία τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους «λόγω λιμού και υποσιτισμού» τις τελευταίες 24 ώρες. Αυτό ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των θανάτων που σχετίζονται με την πείνα στην περιοχή σε 361, μεταξύ των οποίων 130 παιδιά.

Συνολικά περισσότεροι από 63.557 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 160.660 άλλοι έχουν τραυματιστεί στις επιχειρήσεις που πραγματοποιεί το Ισραήλ στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023.

ΠΗΓΗ: www.ertnews.gr