Συνελήφθη από τις IDF ο δήμαρχος της Χεβρώνας στη Δ. Όχθη

Στη σύλληψη του δημάρχου Χεβρώνας, Ταϊσέρ Αμπού Σνέινεχ, προχώρησαν οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) κατά τη διάρκεια επιδρομής στην πόλη της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Wafa και το Γραφείο Τύπου των Παλαιστινίων Κρατουμένων (ASRA).

Το Wafa επικαλέστηκε πηγές από τις δυνάμεις ασφαλείας και τοπικές πηγές, οι οποίες ανέφεραν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στο σπίτι του δημάρχου στη Χεβρώνα, το έψαξαν και το λεηλάτησαν, πριν τον συλλάβουν και τον μεταφέρουν σε άγνωστη τοποθεσία.

Ο ισραηλινός στρατός έστησε επίσης σημεία ελέγχου γύρω από την επαρχία της Χεβρώνας και έκλεισε αρκετούς δρόμους με σιδερένια κιγκλιδώματα, τσιμεντόλιθους και χωμάτινα αναχώματα, σύμφωνα με το Wafa.

Το ASRA επικαλέστηκε το Δημοτικό Συμβούλιο της Χεβρώνας, το οποίο με ανακοίνωσή του ανέφερε ότι «αυτή η βίαιη επίθεση δεν στοχεύει μόνο τον ίδιο τον δήμαρχο, αλλά και τη βούληση του λαού της Χεβρώνας και των εκλεγμένων θεσμών της, και αποτελεί κατάφωρη επίθεση στη δημοκρατική διαδικασία και στο δικαίωμα του λαού μας να διαχειρίζεται τις υποθέσεις του και να υπηρετεί την πόλη του με ελευθερία και αξιοπρέπεια».

Στην ανακοίνωση καλεί επίσης «όλους τους διεθνείς και ανθρωπιστικούς οργανισμούς να αναλάβουν τις νομικές και ηθικές ευθύνες τους και να ασκήσουν πίεση για την άμεση απελευθέρωσή του, καθώς και να θέσουν τέλος σε αυτές τις κλιμακούμενες παραβιάσεις εναντίον των ηγετών και των πολιτών της πόλης».

Ο Αμπού Σνέινεχ είναι δήμαρχος από το 2017. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο ή επιβεβαίωση από τον ισραηλινό στρατό.

