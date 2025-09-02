Πούτιν: Ανοησίες οι ισχυρισμοί για επιθέσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα, Τρίτη (2/9) από το Πεκίνο, όπου βρίσκεται ότι η Μόσχα δεν αντιτάχθηκε ποτέ στην πιθανή ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η χώρα του σχεδιάζει να επιτεθεί στην Ευρώπη.

«Όσον αφορά τα “επιθετικά σχέδια της Ρωσίας έναντι της Ευρώπης”, θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά ότι πρόκειται για πλήρη ανοησία, η οποία δεν έχει καμία απολύτως βάση», είπε χαρακτηριστικά ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό, Ρόμπερτ Φίτσο.

Πρόσθεσε ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί για την πρόθεση της Ρωσίας να επιτεθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αποτελούν «είτε πρόκληση είτε πλήρη ανικανότητα».

Οι φόβοι της Ευρώπης για ρωσική επιθετικότητα πηγάζουν από την πεποίθηση ορισμένων κύκλων του Κρεμλίνου ότι τμήματα της ανατολικής Ευρώπης που ανήκαν στη Σοβιετική Ένωση ουσιαστικά ανήκουν στη Ρωσία.

Ο Πούτιν κατηγόρησε τις δυτικές χώρες και το ΝΑΤΟ ότι προσπαθούν να απορροφήσουν ολόκληρο τον μετασοβιετικό χώρο και ξεκαθάρισε ότι η Ρωσία δεν έχει άλλους στόχους παρά μόνο την προστασία των συμφερόντων της.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ακόμα ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ έχουν γίνει «ειδικοί στις ταινίες τρόμου» όταν μιλούν για τα επιθετικά σχέδια που υποτίθεται ότι ετοιμάζει η Ρωσία.

«Η Σλοβακία, όπως γνωρίζουμε, είναι μέλος τόσο της ΕΕ όσο και του ΝΑΤΟ. Μπορείτε να κριτικάρετε τις πολιτικές τους, επειδή είναι σαν την κοινότητά σας, την οικογένειά σας σήμερα. Δεν θέλω να σας βάλω σε μια δύσκολη διπλή θέση, να ασκήσετε κριτική στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλω να τους συγκρίνω με ερπετά ή ζώα», είπε ακόμα ο Πούτιν.

«Δεν είναι ειδικοί στα παραμύθια, είναι ειδικοί στις ταινίες τρόμου. Υπάρχει μια συνεχής υστερία που υποδαυλίζεται σχετικά με το ότι η Ρωσία φέρεται να σχεδιάζει να επιτεθεί στην Ευρώπη. Νομίζω ότι για τους λογικούς ανθρώπους αυτό είναι μια κατανοητή πρόκληση ή πλήρης ανικανότητα», τόνισε και προσέθεσε απευθυνόμενος στον Ρόμπερτ Φίτσο ότι «εκτιμούμε ιδιαίτερα την ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική που ακολουθείτε εσείς και η ομάδα σας, η κυβέρνησή σας».

Συζητήθηκαν οι εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας στην Αλάσκα

Ο Πούτιν ισχυρίστηκε επίσης ότι η Μόσχα δεν αντιτάχθηκε ποτέ στην ένταξη της Ουκρανίας στην Ε.Ε., αλλά ότι η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ είναι «απαράδεκτη».

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι ένα θέμα που συζήτησε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα ήταν οι πιθανές επιλογές για τη διασφάλιση της ασφάλειας της Ουκρανίας και πιστεύει ότι είναι δυνατή η επίτευξη συναίνεσης σε αυτό το θέμα.

«Υπάρχουν επιλογές για τη διασφάλιση της ασφάλειας της Ουκρανίας σε περίπτωση τερματισμού της σύγκρουσης. Αυτό ήταν και το θέμα της συζήτησής μας στο Άνκορατζ και μου φαίνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα να επιτευχθεί συναίνεση σε αυτό το θέμα», δήλωσε.

Ο Πούτιν είπα ακόμα πως ελπίζει ότι ο εποικοδομητικός διάλογος με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχιστεί.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ