Στις 9 Σεπτεμβρίου για 1,27 δισ. δολ. η IPO της Klarna

Η Klarna Group και ορισμένοι από τους μετόχους της επιδιώκουν να συγκεντρώσουν έως και 1,27 δισ. δολάρια, καθώς η εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας αναβιώνει την αρχική δημόσια προσφορά στη Νέα Υόρκη, η οποία είχε αναβληθεί προ μηνών λόγω αστάθειας στην αγορά.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, θα προσφερθούν 34,3 εκατομμύρια μετοχές προς 35 έως 37 δολάρια η καθεμία, σύμφωνα με κατάθεση που υποβλήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ σήμερα Τρίτη. Στην κορυφή του εύρους, η εταιρεία θα έχει αγοραία αξία περίπου 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με βάση τις μετοχές που θα τεθούν σε κυκλοφορία.

Η Klarna σχεδιάζει να πουλήσει 5,6 εκατομμύρια μετοχές, ενώ στελέχη όπως ο συνιδρυτής Victor Jacobsson, οντότητες που σχετίζονται με τη Sequoia Capital και η Heartland του Δανού δισεκατομμυριούχου Anders Holch Povlsen πρόκειται να προσφέρουν 28,8 εκατομμύρια μετοχές. Η αρχική δημόσια προσφορά αναμένεται στις 9 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τους όρους που είδε το Bloomberg.

Η αγορά IPO των ΗΠΑ συνεχίzει σε έντονους ρυθμούς. Οι αρχικές πωλήσεις μετοχών για πρώτη φορά έχουν συγκεντρώσει 24,3 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος, εξαιρουμένων των κλειστού τύπου αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων χρηματοοικονομικών μέσων, ξεπερνώντας με διαφορά τα 20,4 δισεκατομμύρια δολάρια που συγκεντρώθηκαν την ίδια περίοδο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Η Klarna υπέβαλε δημόσια αίτηση για την αρχική δημόσια προσφορά της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ τον Μάρτιο, αλλά ανέστειλε τα σχέδιά της καθώς ο εμπορικός πόλεμος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συγκλόνισε τις αγορές. Άλλες εταιρείες fintech που καθυστέρησαν τις δημόσιες προσφορές έχουν έκτοτε προχωρήσει, συμπεριλαμβανομένων των EToro Group και Chime Financial.

Η Sequoia Capital αναμένεται να έχει περίπου το 22% των ψήφων μετά την προσφορά, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν.

Ιδρυμένη στη Στοκχόλμη, η Klarna έγινε γνωστή ως πάροχος της λεγόμενης χρηματοδότησης «αγοράστε τώρα, πληρώστε αργότερα», που απέκτησε δημοτικότητα κατά τη διάρκεια άνθησης των ηλεκτρονικών αγορών λόγω πανδημίας. Υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Sebastian Siemiatkowski, η εταιρεία προσπαθεί να καταστεί παγκόσμια ψηφιακή τράπεζα, με στόχο να εγγράψει πελάτες σε χρεωστικές κάρτες και άλλα προϊόντα.

Οι μετοχές της ανταγωνίστριας Affirm Holdings έχουν σημειώσει άνοδο 45% φέτος.

Ενώ η Klarna είναι περισσότερο γνωστή για τα βραχυπρόθεσμα δάνειά της, έχει επεκτείνει την προσφορά προϊόντων «δίκαιης χρηματοδότησης», που επιτρέπουν στους πελάτες να αποπληρώνουν μεγαλύτερα δάνεια σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Προς το παρόν, τέτοια δάνεια αντιπροσωπεύουν περίπου το 2% των συνολικών συναλλαγών της. Η εταιρεία αναμένει ότι το μερίδιο αυτό θα αυξηθεί, αφού ο αριθμός όσων προσφέρουν δάνεια δίκαιης χρηματοδότησης διπλασιάστηκε τα τελευταία δύο χρόνια.

Η Klarna είχε καθαρή ζημία 153 εκατομμυρίων δολαρίων επί συνολικών εσόδων 1,52 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου, σε σύγκριση με καθαρή ζημία 38 εκατομμυρίων δολαρίων επί συνολικών εσόδων 1,33 δισεκατομμυρίων δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Της προσφοράς ηγούνται η Goldman Sachs, η JPMorgan Chase και η Morgan Stanley, μεταξύ άλλων. Η Klarna θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο KLAR.