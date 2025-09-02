#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΕ: Στέλνει 130 τόνους ανθρωπιστική βοήθεια στο Αφγανιστάν

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέσει ένα εκατομμύριο ευρώ από το ταμείο έκτακτης ανάγκης, για τις χώρες και τους συνεργάτες που μπορούν να παράσχουν βοήθεια επιτόπου.

ΕΕ: Στέλνει 130 τόνους ανθρωπιστική βοήθεια στο Αφγανιστάν

Δημοσιεύθηκε: 2 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:06

Στη σημερινή συνέντευξη Τύπου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα παράσχει βοήθεια στο Αφγανιστάν μετά τον φονικό σεισμό καθώς και ότι θα διαθέσει επιπλέον ένα εκατομμύριο ευρώ για άμεση βοήθεια.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν Εύα Χρντσίροβα δήλωσε ότι:

«Η βοήθειά μας προς το Αφγανιστάν είναι ήδη καθ' οδόν. Αντιδράσαμε άμεσα στα δυσάρεστα νέα για τον σεισμό. Δύο πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας από την ΕΕ αναμένεται να φτάσουν στην Καμπούλ μέσα στην εβδομάδα, μεταφέροντας 130 τόνους απαραίτητων ειδών όπως σκηνές, φάρμακα, νερό, ρούχα και είδη υγιεινής».

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέσει και ένα εκατομμύριο ευρώ από το ταμείο έκτακτης ανάγκης για τις χώρες και τους συνεργάτες που μπορούν να παράσχουν βοήθεια επιτόπου. «Αυτό το πακέτο προστίθεται στη μακροχρόνια δέσμευσή μας για στήριξη στο Αφγανιστάν», δήλωσε η ίδια.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κράτος Παλαιστίνης θα αναγνωρίσει το Βέλγιο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Με Πούτιν και Ζελένσκι θα συναντηθεί ο Σλοβάκος πρωθυπουργός

Ισπανία: Ξεκίνησε και πάλι από τη Βαρκελώνη ο στολίσκος που μεταφέρει τρόφιμα στη Γάζα

Νέος ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο