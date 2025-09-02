ΕΕ: Στέλνει 130 τόνους ανθρωπιστική βοήθεια στο Αφγανιστάν

Στη σημερινή συνέντευξη Τύπου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα παράσχει βοήθεια στο Αφγανιστάν μετά τον φονικό σεισμό καθώς και ότι θα διαθέσει επιπλέον ένα εκατομμύριο ευρώ για άμεση βοήθεια.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν Εύα Χρντσίροβα δήλωσε ότι:

«Η βοήθειά μας προς το Αφγανιστάν είναι ήδη καθ' οδόν. Αντιδράσαμε άμεσα στα δυσάρεστα νέα για τον σεισμό. Δύο πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας από την ΕΕ αναμένεται να φτάσουν στην Καμπούλ μέσα στην εβδομάδα, μεταφέροντας 130 τόνους απαραίτητων ειδών όπως σκηνές, φάρμακα, νερό, ρούχα και είδη υγιεινής».

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέσει και ένα εκατομμύριο ευρώ από το ταμείο έκτακτης ανάγκης για τις χώρες και τους συνεργάτες που μπορούν να παράσχουν βοήθεια επιτόπου. «Αυτό το πακέτο προστίθεται στη μακροχρόνια δέσμευσή μας για στήριξη στο Αφγανιστάν», δήλωσε η ίδια.

