Κίνα: Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας έφθασε σιδηροδρομικώς στο Πεκίνο συνοδευόμενος από την κόρη του

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν έφθασε σήμερα σιδηροδρομικώς στο Πεκίνο όπου τον υποδέχθηκαν Κινέζοι αξιωματούχοι συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών Γουάνγκ Γι, μετέδωσε το κρατικό βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Ένα τρένο με σημαία της Βόρειας Κορέας και άλλα χαρακτηριστικά που συνάδουν με ένα που έχει χρησιμοποιήσει ο Κιμ στο παρελθόν εθεάθη να ταξιδεύει σε σιδηροδρομικές γραμμές στο Πεκίνο, ανέφεραν νωρίτερα αυτόπτες μάρτυρες του Reuters.

Ο Κιμ ευχαρίστησε τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ για την φιλοξενία του μετέδωσε το KCNA.

Ο Κιμ Γιόνγκ Ουν, φαίνεται να πήρε μαζί του την κόρη του Τζου Άε στο ταξίδι του στο Πεκίνο, μετέδωσε σήμερα το νοτιοκορεάτικο πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, επικαλούμενο την υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας.

Ο Κιμ την έχει πάρει μαζί του και σε άλλες σημαντικές στρατιωτικές και δημόσιες εκδηλώσεις, τροφοδοτώντας εικασίες ότι θα μπορούσε να είναι υποψήφια για ηγετική θέση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ