#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τραμπ: Η πιο επικίνδυνη πόλη στον κόσμο το Σικάγο

«Θα πατάξω την εγκληματικότητα στην πρωτεύουσα των δολοφόνων», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, που αρέσκεται στην ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων για την τήρηση της τάξης. Αντιδρά ο Δημοκρατικός κυβερνήτης.

Τραμπ: Η πιο επικίνδυνη πόλη στον κόσμο το Σικάγο

Δημοσιεύθηκε: 2 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:39

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε ότι θα λύσει το πρόβλημα της εγκληματικότητας στο Σικάγο, «μακράν την πιο επικίνδυνη πόλη στον κόσμο», όπως την αποκάλεσε.

«Θα λύσω το πρόβλημα της εγκληματικότητας, όπως το έκανα ήδη στην Ουάσιγκτον», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, αναφερόμενος στην ανάπτυξη ομοσπονδιακών δυνάμεων.

Μετά το Λος Άντζελες τον Ιούνιο και την Ουάσιγκτον στα μέσα Αυγούστου, ο Τραμπ απειλεί να στείλει ομοσπονδιακούς πράκτορες και στρατιώτες σε άλλες πόλεις που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς, όπως το Σικάγο, η Νέα Υόρκη, η Βαλτιμόρη ή η Βοστόνη.

«Το Σικάγο είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα των δολοφονιών» έγραψε, με κεφαλαία γράμματα, στην ανάρτησή του.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης του Ιλινόι Τζ. Μπ. Πρίτσκερ κατηγόρησε τον δισεκατομμυριούχο πρόεδρο, που τον έχει ήδη αποκαλέσει «δικτάτορα», ότι με την ανάπτυξη του στρατού επιδιώκει να αμφισβητήσει τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο του 2026. Τόσο ο Πρίτσκερ όσο και ο κυβερνήτης του Μέριλαντ Γουές Μουρ κατηγορούν τον Τραμπ ότι «επινοεί κρίσεις» για να δικαιολογήσει την αποστολή ομοσπονδιακών δυνάμεων σε Δημοκρατικές Πολιτείες. Η Βαλτιμόρη, άλλη πόλη στο στόχαστρο του Ρεπουμπλικάνου προέδρου, βρίσκεται στο Μέριλαντ.

Ο Τραμπ απάντησε ότι «ο Πρίτσκερ χρειάζεται απεγνωσμένα βοήθεια, απλώς δεν το ξέρει ακόμα».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ντάλιο: Οι ΗΠΑ διολισθαίνουν στη δεκαετία του 1930 με τις πολιτικές Τραμπ

Η θέση της Ευρώπης στον αναδυόμενο «νέο κόσμο»

Οι ΗΠΑ μπλοκάρουν παλαιστινιακά διαβατήρια

Τραμπ: Η Ινδία προσφέρθηκε να μηδενίσει τους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο