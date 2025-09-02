Anthropic: Αντλησε $13 δισ. και τριπλασιάζει την αξία της

Η Anthropic έκλεισε συμφωνία για την άντληση 13 δισ. δολαρίων από επενδυτές, σ' έναν νέο γύρο χρηματοδότησης που σχεδόν τριπλασιάζει την αποτίμησή της στα 183 δισ. δολάρια. H μεγαλύτερη από την αναμενόμενη άντληση κεφαλαίων καθιστά την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης μία από τις πιο πολύτιμες νεοφυείς επιχειρήσεις στον κόσμο.

Η χρηματοδότηση, από τις μεγαλύτερες μέχρι σήμερα για εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, πραγματοποιήθηκε από την επενδυτική εταιρεία Iconiq Capital, μαζί με τις Fidelity Management and Research και Lightspeed Venture Partners. Άλλοι συμμετέχοντες ήταν η GIC της Σιγκαπούρης, η Insight Partners και η Qatar Investment Authority (QIA).

Η συνολική χρηματοδότηση που αντλήθηκε ήταν υψηλότερη από την αρχικά αναμενόμενη, λόγω της ισχυρής ζήτησης από επενδυτές που ήλπιζαν να αποκτήσουν μερίδιο σε μια από τις πιο γνωστές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Η Anthropic αρχικά είχε συνομιλίες για την άντληση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προτού αυξήσει τον στόχο στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια και τελικά καταλήξει στο ποσό των 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αναφέρει το Bloomberg.

Ιδρυμένη το 2021 από πρώην υπαλλήλους της OpenAI, η Anthropic έχει καθιερωθεί ως μια αξιόπιστη εταιρεία που λαμβάνει υπόψη την ασφάλεια και την οποία οι χρήστες μπορούν να εμπιστευτούν. Παρόλο που είναι μικρότερη από την OpenAI, το chatbot Claude της εταιρείας και η υποκείμενη τεχνολογία έχουν κερδίσει έδαφος σε εταιρικούς πελάτες, σε τομείς όπως τα χρηματοοικονομικά και η υγειονομική περίθαλψη, καθώς και σε προγραμματιστές.

Η Anthropic σημείωσε πρόσφατα ραγδαία ανάπτυξη: τα έσοδα από τον ρυθμό εκτέλεσης αυξήθηκαν από περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια στις αρχές του 2025 σε περισσότερα από 5 δισ. δολάρια τον Αύγουστο.

Σήμερα, η εταιρεία έχει 300.000 εταιρικούς πελάτες. Η Anthropic ανέφερε επίσης ότι το Claude Code αποφέρει ετήσια έσοδα άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων και ότι η χρήση του έχει αυξηθεί περισσότερο από 10 φορές σε τρεις μήνες.

Αντιμετωπίζει, ωστόσο, έντονο ανταγωνισμό. Τον Αύγουστο, η OpenAI κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο μοντέλο GPT-5, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να είναι πιο ικανό στον προγραμματισμό, χρήση που υπήρξε από τα βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος της Anthropic. Άλλες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Google/Alphabet, κατασκευάζουν επίσης εργαλεία προγραμματισμού. Η Amazon και η Google είχαν επενδύσει προηγουμένως στην Anthropic.

Στις εταιρείες που αφιερώνουν μεγάλα χρηματικά ποσά για την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης περιλαμβάνονται η Microsoft και η Meta. Και ο Ελον Μασκ λέγεται ότι επιδιώκει αποτίμηση έως και 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την startup τεχνητής νοημοσύνης xAI.

Το 2024, ο Dario Amodei, διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, προέβλεψε ότι το κόστος κατασκευής πρωτοποριακών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να φτάσει τα 10 δισ. δολάρια φέτος ή το επόμενο έτος.

Η Anthropic αποτιμήθηκε στα 61,5 δισεκατομμύρια δολάρια νωρίτερα φέτος, σε γύρο χρηματοδότησης 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων με επικεφαλής τη Lightspeed.

Με την τελευταία συμφωνία, η Anthropic υποκύπτει στη στάση ορισμένων ανταγωνιστών της, που στρέφονται σε πλούσιους χρηματοδότες από τη Μέση Ανατολή, όπως η QIA, για χρηματοδότηση. Τα κρατικά επενδυτικά ταμεία συνήθως έχουν περισσότερα περιουσιακά στοιχεία στη διάθεσή τους για επενδύσεις από τις παραδοσιακές εταιρείες venture capitals.

Σε πρόσφατο υπόμνημα προς τους εργαζομένους, ο Amodei παραδέχτηκε την ανάγκη άντλησης κεφαλαίων από τη Μέση Ανατολή, παρότι παλαιότερα είχε εκφράσει ανησυχίες για την απόσπαση χρημάτων από αυταρχικές χώρες. «Δυστυχώς, πιστεύω ότι η αρχή "κανένας κακός άνθρωπος δεν πρέπει ποτέ να επωφεληθεί από την επιτυχία μας" είναι αρκετά δύσκολη για να λειτουργήσει μια επιχείρηση», έγραψε.