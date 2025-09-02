#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΛΔ Κονγκό: Πρώην υπουργός Δικαιοσύνης καταδικάστηκε για υπεξαίρεση εκατομμυρίων δολαρίων

Ο γενικός εισαγγελέας άσκησε δίωξη σε βάρος του Μουτάμπα, ο οποίος παραιτήθηκε από υπουργός Δικαιοσύνης τον Ιούνιο υπό το βάρος σκανδάλου που αφορούσε υπεξαίρεση 19 εκατ. δολαρίων.

Δημοσιεύθηκε: 2 Σεπτεμβρίου 2025 - 23:32

Πρώην υπουργός Δικαιοσύνης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό κρίθηκε ένοχος για υπεξαίρεση εκατομμυρίων δολαρίων που προορίζονταν για κατασκευή φυλακής στην πόλη Κισανγκάνι και καταδικάστηκε σήμερα σε τρία χρόνια καταναγκαστικής εργασίας. Ο πρώην υπουργός Κονστάντ Μουτάμπα στερείται επίσης το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για πέντε χρόνια αφότου εκτίσει την ποινή του, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του δικαστήριου Ζακ Καμπασέλε.

Υποστηρικτές του Μουτάμπα διαδήλωναν εδώ και καιρό, ζητώντας την απελευθέρωση του 37χρονου πολιτικού. Την προηγούμενη εβδομάδα, το δικαστήριο υποχρεώθηκε να αναβάλει την έκδοση ετυμηγορίας λόγω των σφοδρών συγκρούσεων που ξέσπασαν στην πρωτεύουσα Κινσάσα μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών.

Ο γενικός εισαγγελέας άσκησε δίωξη σε βάρος του Μουτάμπα, ο οποίος παραιτήθηκε από υπουργός Δικαιοσύνης τον Ιούνιο υπό το βάρος σκανδάλου που αφορούσε υπεξαίρεση 19 εκατ. δολαρίων. Αρνήθηκε ωστόσο την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Νωρίτερα φέτος, ο Μουτάμπα είχε υποστηρίξει την έναρξη δικαστικής έρευνας σε βάρος του πρώην προέδρου Ζοζέφ Καμπιλά σχετικά με τους φερόμενους δεσμούς που διατηρούσε με το κίνημα ανταρτών Μ23.

ΠΗΓΗ:ΑΠΕ

