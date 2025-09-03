#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Σι Τζινπίνγκ: Η Κίνα είναι ασταμάτητη!

Ο Κινέζος πρόεδρος τόνισε ότι η ανθρωπότητα έχει μπροστά της την επιλογή μεταξύ της ειρήνης ή του πολέμου. Στρατιωτική παρέλαση-επίδειξη δύναμης παρουσία Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν. Συνωμοσία κατά των ΗΠΑ βλέπει ο Τραμπ.

Σι Τζινπίνγκ: Η Κίνα είναι ασταμάτητη!
Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ

Δημοσιεύθηκε: 3 Σεπτεμβρίου 2025 - 07:54

Τελ. Ενημ.: 3 Σεπτεμβρίου 2025 - 08:10

Ο Σι Τζινπίνγκ διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Κίνα είναι «ασταμάτητη», κατά τη διάρκεια ομιλίας του κατά την έναρξη της τεράστιας στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο κατά την επέτειο του τέλους του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, με παρόντες πολλούς ξένους ηγέτες, ανάμεσά τους της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

 

«Η αναγέννηση του κινεζικού έθνους είναι ασταμάτητη και η ευγενής υπόθεση της ειρήνης και της ανάπτυξης της ανθρωπότητας σίγουρα θα θριαμβεύσει», είπε.

 

«Σήμερα, η ανθρωπότητα έχει για ακόμη μια φορά μπροστά της την επιλογή μεταξύ της ειρήνης ή του πολέμου, του διαλόγου ή της σύγκρουσης», πρόσθεσε ο Κινέζος πρόεδρος.

 

Ο Τραμπ κατηγορεί την Κίνα για συνωμοσία εναντίον των ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε χθες Τρίτη το βράδυ (τοπική ώρα) τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ πως «συνωμοτεί» εναντίον των ΗΠΑ μαζί με τους ηγέτες της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

«Ας περάσουν ο πρόεδρος Σι και ο θαυμάσιος κινεζικός λαός μια υπέροχη μέρα εορτασμών», ευχήθηκε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social.

«Παρακαλώ να δώσετε τους πιο θερμούς χαιρετισμούς μου στον Βλαντίμιρ Πούτιν και στον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτείτε εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», πρόσθεσε, σε τόνο κατά τα φαινόμενα σαρκαστικό, ο μεγιστάνας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-FINANCIAL TIMES

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πούτιν: Σχέσεις Ρωσίας-Κίνας σε άνευ προηγουμένου επίπεδο

Το νέο κινεζικό δόγμα για την εναλλακτική παγκοσμιοποίηση

Κίνα: Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας έφθασε σιδηροδρομικώς στο Πεκίνο συνοδευόμενος από την κόρη του

Σι Τζινπίνγκ κατά «ψυχροπολεμικής νοοτροπίας»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο