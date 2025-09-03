Σι Τζινπίνγκ: Η Κίνα είναι ασταμάτητη!

Ο Σι Τζινπίνγκ διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Κίνα είναι «ασταμάτητη», κατά τη διάρκεια ομιλίας του κατά την έναρξη της τεράστιας στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο κατά την επέτειο του τέλους του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, με παρόντες πολλούς ξένους ηγέτες, ανάμεσά τους της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

«Η αναγέννηση του κινεζικού έθνους είναι ασταμάτητη και η ευγενής υπόθεση της ειρήνης και της ανάπτυξης της ανθρωπότητας σίγουρα θα θριαμβεύσει», είπε.

China unveiled its land-, sea-, and air-based strategic forces as the nuclear triad for the first time in Wednesday's V-Day military parade.



The triad included JingLei-1 air-based long-range missile, JuLang-3 submarine-launched intercontinental missile, DongFeng-61 land-based… pic.twitter.com/7ZnOYI0xzM — People's Daily, China (@PDChina) September 3, 2025

«Σήμερα, η ανθρωπότητα έχει για ακόμη μια φορά μπροστά της την επιλογή μεταξύ της ειρήνης ή του πολέμου, του διαλόγου ή της σύγκρουσης», πρόσθεσε ο Κινέζος πρόεδρος.

🇨🇳🎖️Beijing held the largest military parade in China’s history. The main guests were Putin and Kim Jong Un



According to Bloomberg, nearly the entire center of Beijing was closed for the parade, and some residents were ordered to leave their homes🚫



✨Among the new weapons… pic.twitter.com/1c48Yz9k9k — NEXTA (@nexta_tv) September 3, 2025

Ο Τραμπ κατηγορεί την Κίνα για συνωμοσία εναντίον των ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε χθες Τρίτη το βράδυ (τοπική ώρα) τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ πως «συνωμοτεί» εναντίον των ΗΠΑ μαζί με τους ηγέτες της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

«Ας περάσουν ο πρόεδρος Σι και ο θαυμάσιος κινεζικός λαός μια υπέροχη μέρα εορτασμών», ευχήθηκε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social.

«Παρακαλώ να δώσετε τους πιο θερμούς χαιρετισμούς μου στον Βλαντίμιρ Πούτιν και στον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτείτε εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», πρόσθεσε, σε τόνο κατά τα φαινόμενα σαρκαστικό, ο μεγιστάνας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-FINANCIAL TIMES