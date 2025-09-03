Τουρκία: Πληθωρισμός στο 33%, πιο ψηλά από τις προβλέψεις

Ο πληθωρισμός στην Τουρκία επιβραδύνθηκε λιγότερο από το αναμενόμενο τον Αύγουστο, ενισχύοντας τα σημάδια ότι η καταναλωτική ζήτηση παραμένει ανθεκτική, με την κεντρική τράπεζα να είναι έτοιμη να συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια.
Ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε στο 33% τον περασμένο μήνα από 33,5% τον Ιούλιο, σύμφωνα με την κρατική στατιστική υπηρεσία TurkStat. Αναλυτές που ρωτήθηκαν από το Bloomberg προέβλεπαν ότι ο πληθωρισμός θα μειωνόταν στο 32,6%.
Ο μηνιαίος πληθωρισμός ήταν 2,04%, ελαφρώς χαμηλότερος από το 2,06% του προηγούμενου μήνα, ενώ η μέση εκτίμηση σε ξεχωριστή έρευνα οικονομολόγων ήταν 1,75%.