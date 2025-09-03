#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τουρκία: Πληθωρισμός στο 33%, πιο ψηλά από τις προβλέψεις

Χαμηλότερα από τον Ιούλιο αλλά πάνω από τις προβλέψεις. Τα στοιχεία δείχνουν ανθεκτική κατανάλωση, ενώ η κεντρική τράπεζα προετοιμάζεται για νέες μειώσεις επιτοκίων.

Δημοσιεύθηκε: 3 Σεπτεμβρίου 2025 - 10:39

Ο πληθωρισμός στην Τουρκία επιβραδύνθηκε λιγότερο από το αναμενόμενο τον Αύγουστο, ενισχύοντας τα σημάδια ότι η καταναλωτική ζήτηση παραμένει ανθεκτική, με την κεντρική τράπεζα να είναι έτοιμη να συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια.

Ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε στο 33% τον περασμένο μήνα από 33,5% τον Ιούλιο, σύμφωνα με την κρατική στατιστική υπηρεσία TurkStat. Αναλυτές που ρωτήθηκαν από το Bloomberg προέβλεπαν ότι ο πληθωρισμός θα μειωνόταν στο 32,6%.

Ο μηνιαίος πληθωρισμός ήταν 2,04%, ελαφρώς χαμηλότερος από το 2,06% του προηγούμενου μήνα, ενώ η μέση εκτίμηση σε ξεχωριστή έρευνα οικονομολόγων ήταν 1,75%.

