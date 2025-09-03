#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η ευρωζώνη «σέρνεται»: PMI σε υψηλό 12μήνου αλλά με ρυθμό χελώνας

Οι επιχειρήσεις είχαν μέτρια ανάπτυξη τον Αύγουστο. Ενισχυμένη η μεταποίηση, αλλά αδύναμες οι Υπηρεσίες. Επεσαν οι εξαγωγές. Η Ισπανία παρέμεινε η καλύτερη σε απόδοση. Κατέβασε ταχύτητα η Γερμανία, σε συρρίκνωση η Γαλλία.

Δημοσιεύθηκε: 3 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:30

Η οικονομία της ευρωζώνης συνέχισε να αναπτύσσεται με ρυθμό χελώνας τον Αύγουστο. Η ασθενέστερη ανάπτυξη των υπηρεσιών αντιστάθμισε τη βελτίωση της παραγωγικής δραστηριότητας στον τομέα της μεταποίησης, παρά την πρώτη αύξηση των συνολικών νέων παραγγελιών από τον Μάιο του περασμένου έτους, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε σήμερα Τετάρτη.

Οπως μεταδίδει το Reuters, ο σύνθετος δείκτης αγορών (PMI) της HCOB για την ευρωζώνη, που καταρτίστηκε από την S&P Global, αυξήθηκε ελαφρώς, στις 51,0 μονάδες τον Αύγουστο από 50,9 τον Ιούλιο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 μηνών, αλλά εξακολουθώντας να δείχνει μόνο μέτρια ανάπτυξη. Το όριο των 50,0 μονάδων διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.

Οι νέες παραγγελίες σε ολόκληρη την οικονομία αυξήθηκαν για πρώτη φορά από τον Μάιο της περασμένης χρονιάς, αν και μόνο ελαφρώς, καθώς η εγχώρια ζήτηση αντιστάθμισε τη μείωση των εξαγωγικών παραγγελιών, οι οποίες σημείωσαν τη μεγαλύτερη πτώση από τον Μάρτιο.

Μεταξύ των μεγάλων οικονομιών της ευρωζώνης, η Ισπανία παρέμεινε η καλύτερη σε απόδοση παρά την επιβράδυνση της ανάπτυξης, ακολουθούμενη από την Ιταλία, η οποία σημείωσε ελαφρά επιτάχυνση. Η ανάπτυξη της Γερμανίας επιβραδύνθηκε, ενώ η Γαλλία παρέμεινε σε φάση συρρίκνωσης, αν και ο δείκτης PMI της αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 μηνών, στις 49,8 μονάδες.

