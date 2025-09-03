Αυστρία: Έφοδος σε κατάστημα Labubu για φοροδιαφυγή και πώληση ειδών-μαϊμού

Έφοδο πραγματοποίησαν οι αυστριακές αρχές σε pop up επιχείρηση με κούκλες Labubu στο κέντρο της Βιέννης, στο πλαίσιο υποψιών για φοροδιαφυγή και πώληση απομιμητικών ειδών, μεταδίδει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα το κατάστημα, οι πωλήσεις του οποίου ανήλθαν σε 43.000 ευρώ τον Αύγουστο, φέρεται να πλάσαρε ως αυθεντικές, τις απομιμήσεις ("Lafufu") των δημοφιλών παιχνιδιών. Παράλληλα δεν είχε συνδέσει τις ταμειακές μηχανές του με το φορολογικό του μητρώο, ενώ ο μοναδικός πωλητής που βρισκόταν στο κατάστημα τη στιγμή της εφόδου δεν είχε άδεια εργασίας. Ως εκ τούτου οι ιδιοκτήτες του βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμο έως και 20.000 ευρώ.

Τα κινέζικα παιχνίδια έχουν γίνει ανάρπαστα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τις νέες κυκλοφορίες να εξαντλούνται συνήθως μέσα σε λίγα μόλις λεπτά. Στο πλαίσιο αυτό οι μετοχές της Pop Mart International Group Ltd., η οποία παράγει τις κούκλες, έχουν αυξηθεί κατά 251% φέτος, ανεβάζοντας τη συνολική αγοραία αξία της στα 46 δισεκατομμύρια δολάρια.