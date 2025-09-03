#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Eurostat: Άνοδος τιμών παραγωγού σε ευρωζώνη και ΕΕ τον Ιούλιο

Οι τιμές της Ενέργειας αυξήθηκαν κατά 1,5% μηνιαίως και κατά 2,3% ετησίως.

Eurostat: Άνοδος τιμών παραγωγού σε ευρωζώνη και ΕΕ τον Ιούλιο

Δημοσιεύθηκε: 3 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:09

Οι τιμές παραγωγού στην ευρωζώνη και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 0,4% και 0,6% τον Ιούλιο, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, όπως ενημέρωσε η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Eurostat, σε έκθεση που δημοσίευσε σήμερα Τετάρτη.

Σε ετήσια βάση, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 0,2% στην ευρωζώνη και 0,4% στην ΕΕ.

Στην ευρωζώνη, σε μηνιαία βάση, ενώ οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 1,5%, οι τιμές των ενδιάμεσων αγαθών μειώθηκαν κατά 0,2%. Σε ολόκληρη την ευρωζώνη, οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 2,3% και τα ενδιάμεσα αγαθά σημείωσαν πτώση 0,2%.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μίλερ (ΕΚΤ) : Έχουμε την πολυτέλεια να διατηρήσουμε σταθερά τα επιτόκια

Βιλερουά (ΕΚΤ): Υπό έλεγχο ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη

Πληθωρισμός 3,1% στην Ελλάδα, στο 2,1% η ευρωζώνη

Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ θα διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει στο 2%

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο