Eurostat: Άνοδος τιμών παραγωγού σε ευρωζώνη και ΕΕ τον Ιούλιο

Οι τιμές παραγωγού στην ευρωζώνη και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 0,4% και 0,6% τον Ιούλιο, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, όπως ενημέρωσε η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Eurostat, σε έκθεση που δημοσίευσε σήμερα Τετάρτη.

Σε ετήσια βάση, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 0,2% στην ευρωζώνη και 0,4% στην ΕΕ.

Στην ευρωζώνη, σε μηνιαία βάση, ενώ οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 1,5%, οι τιμές των ενδιάμεσων αγαθών μειώθηκαν κατά 0,2%. Σε ολόκληρη την ευρωζώνη, οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 2,3% και τα ενδιάμεσα αγαθά σημείωσαν πτώση 0,2%.