Πρόσκληση Πούτιν σε Κιμ Γιονγκ Ουν για επίσκεψη στη Ρωσία

«Σε περιμένουμε», είπε ο στον Βορειοκορεάτη ομόλογό του, έπειτα από συνομιλίες που είχαν οι ηγέτες των δύο χωρών στο Πεκίνο.

Δημοσιεύθηκε: 3 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:12

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν προσκάλεσε σήμερα τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν στη Ρωσία μετά τις συνομιλίες που είχε μαζί του στο Πεκίνο, σύμφωνα με βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Κρεμλίνο.

«Θα ειδωθούμε σύντομα», είπε ο Κιμ μέσω διερμηνέα, αγκαλιάζοντας τον Πούτιν για να τον αποχαιρετίσει μετά τις συνομιλίες που είχαν οι δύο ηγέτες στην κινεζική πρωτεύουσα, οι οποίες διήρκεσαν δυόμισι ώρες.

«Σε περιμένουμε, έλα να μας επισκεφθείς», απάντησε ο Πούτιν.

Ο Κιμ είχε νωρίτερα δεσμευτεί για την πλήρη υποστήριξή του στον Πούτιν, υποσχόμενος να κάνει «ό,τι μπορεί για να βοηθήσει» τη Μόσχα, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος είχε ευχαριστήσει την Πιονγκγιάνγκ για την αποστολή στρατιωτών για να πολεμήσουν στο πλευρό της Ρωσίας κατά των δυνάμεων της Ουκρανίας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

