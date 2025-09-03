Βουτιά οκτώ μηνών στις πωλήσεις Tesla στην Ευρώπη

Η βύθιση στις πωλήσεις της Tesla συνεχίζεται σε όλες σχεδόν τις μεγάλες αγορές ηλεκτρικών οχημάτων της Ευρώπης, κοστίζοντας στην εταιρεία σημαντικό μερίδιο στις χώρες που καταγράφουν ισχυρή ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα.

Οι ταξινομήσεις νέων οχημάτων Tesla μειώθηκαν κατά 39% τον περασμένο μήνα στη Γερμανία και κατά 56% τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους, ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Αρχή Αυτοκινητοβιομηχανίας. Η αυτοκινητοβιομηχανία του Έλον Μασκ κατέγραψε επίσης απότομες μειώσεις πωλήσεων τον Αύγουστο σε Γαλλία, Βέλγιο, Δανία και Σουηδία.

Η Νορβηγία αποτελεί εξαίρεση, καθώς οι ταξινομήσεις αυξήθηκαν κατά 21% τον περασμένο μήνα και κατά 26% από την αρχή του έτους.

Οι παγκόσμιες παραδόσεις οχημάτων της Tesla μειώθηκαν κατά 13% το πρώτο εξάμηνο του έτους, θέτοντας την εταιρεία σε τροχιά για δεύτερη συνεχόμενη ετήσια πτώση.

Ενώ η αυτοκινητοβιομηχανία αναμένεται να λάβει ώθηση αυτό το τρίμηνο από τους Αμερικανούς καταναλωτές, που επιταχύνουν τις αγορές ηλεκτρικών οχημάτων πριν λήξουν οι ομοσπονδιακές φορολογικές ελαφρύνσεις, αυτή η ανοδική πορεία θα μπορούσε να περιοριστεί από την αδυναμία τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Κίνα, όπου οι εργοστασιακές παραδόσεις μειώνονται συνεχώς.

Στη Γερμανία, οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία αυξήθηκαν κατά 46% σε ολόκληρο τον κλάδο τον Αύγουστο, συνεχίζοντας την τάση ισχυρών πωλήσεων παρά τις δυσκολίες της Tesla.

Σε όλη την Ευρώπη, τα ηλεκτρικά οχήματα αυξήθηκαν κατά 26% κατά τους πρώτους επτά μήνες του έτους, παρότι οι πωλήσεις της Tesla μειώθηκαν κατά 40%, όπως μεταδίδει το Bloomberg.