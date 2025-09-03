#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Γερμανία: «Ανοιχτό» να προσκληθεί ο Τραμπ στη συνάντηση της «Συμμαχίας προθύμων»

«Δεν μπορώ να προκαταλάβω τίποτα, αλλά γίνονται σχετικές συζητήσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης, ενόψει της συνάντησης για την Ουκρανία που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη στο Παρίσι.

Δημοσιεύθηκε: 3 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:31

Οι χώρες που συμμετέχουν στην προγραμματισμένη συνάντηση της «συμμαχίας προθύμων» για την υποστήριξη της Ουκρανίας που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στο Παρίσι εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσκαλέσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην συνάντηση που θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.

«Δεν μπορώ να προκαταλάβω τίποτα, αλλά γίνονται συζητήσεις για να προσκληθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ», δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια σημερινής συνέντευξης Τύπου στο Βερολίνο.

