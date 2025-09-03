Κάλας: Πρόκληση για τη διεθνή τάξη η συνάντηση Σι με τους ηγέτες Ρωσίας, Ιράν και Β. Κορέας

«Άμεση πρόκληση για τη διεθνή τάξη», χαρακτήρισε τη συνάντηση του προέδρου της Κίνας με τους ηγέτες της Ρωσίας, του Ιράν και της Βόρειας Κορέας στο Πεκίνο, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες, την Τετάρτη (3/9).

Αναφερόμενη στη συνάντηση του προέδρου Σι Τζινπίνγκ, με τους ηγέτες της Ρωσίας, του Ιράν και της Β. Κορέας στο Πεκίνο, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας είπε ότι αυτό που βλέπουμε είναι «μια αυταρχική συμμαχία να αναζητά ταχεία διαδικασία προς μια νέα τάξη πραγμάτων» , κάτι το οποίο «δεν αποτελεί απλώς μια αντιδυτική οπτική, αλλά μια πρόκληση για τη διεθνή τάξη που χτίστηκε πάνω σε κανόνες».

Η Κ. Κάλας δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι η Κίνα έχει στηρίξει τη Ρωσία στον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας, σημειώνοντας πως όλα αυτά είναι μια νέα πραγματικότητα που η Ευρώπη θα πρέπει να αντιμετωπίσει.

Ειδικότερα για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, η Κ. Κάλας σημείωσε ότι «η Ρωσία δεν επιθυμεί πραγματικά να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο», τονίζοντας ότι για την Ευρώπη αυτό σημαίνει περισσότερη στρατιωτική, διπλωματική και οικονομική στήριξη για το Κίεβο. Δήλωσε, επίσης, ότι σε περίπτωση εκεχειρίας, «μια ισχυρή στρατιωτικά Ουκρανία είναι η πιο ισχυρή εγγύηση ασφαλείας».

