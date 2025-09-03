Πόλεμο στην Ισπανία κήρυξε η Ryanair

Η Ryanair Holdings Plc μειώνει δραστικά τα σχέδια της σε ότι αφορά τις πτήσεις προς την Ισπανία, αφαιρώντας περίπου το 16% της χωρητικότητας του χειμώνα λόγω διαμάχης για την αύξηση των αεροδρομιακών τελών.

Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους στην Ευρώπη θα μειώσει τις πτήσεις προς χειμερινούς προορισμούς όπως η Τενερίφη, στα Κανάρια Νησιά, καθώς και προς μεσαίου μεγέθους πόλεις όπως η Σαραγόσα, το Βίγκο και το Βαγιαδολίδ. Η απόφαση ακολουθεί την αύξηση κατά 6,5% των αεροδρομιακών φόρων από τον δημόσιο φορέα της Ισπανίας, Aena.

«Η Aena και η ισπανική κυβέρνηση έχουν την υποχρέωση να εξηγήσουν στις περιφέρειες τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική τους, δεδομένου ότι η κακή τους διαχείριση συμβάλλει άμεσα στην απώλεια τοπικών θέσεων εργασίας, συνδεσιμότητας και επενδύσεων», δήλωσε σε ανακοίνωση ο Eddie Wilson, στέλεχος της Ryanair.

Οι περικοπές, που αντιστοιχούν σε 2 εκατομμύρια θέσεις σε ετήσια βάση, ασκούν πίεση στις ισπανικές αρχές να επανεξετάσουν την απόφαση, ακολουθώντας ένα «μοντέλο» που η Ryanair έχει εφαρμόσει αλλού στην Ευρώπη, όπως στη Γαλλία. Για χρόνια, η εταιρεία έβαζε τα αεροδρόμια να ανταγωνίζονται μεταξύ τους, τιμωρώντας εκείνα που αύξαναν τα τέλη και ανταμείβοντας με χαμηλότερα κόστη για να προστατεύσει το μοντέλο χαμηλού κόστους που έχει υιοθετήσει.

Η Ryanair στοχεύει κυρίως τα Κανάρια Νησιά με μείωση 10% — ένας σημαντικός χειμερινός προορισμός λόγω του καλού καιρού όλο τον χρόνο — ανακοινώνοντας ότι θα σταματήσει τις δραστηριότητες στο αεροδρόμιο Tenerife North γράφει το Bloomberg.

Ο διαχειριστής αεροδρομίων δήλωσε ότι η αύξηση ανέρχεται σε €0,68 ανά επιβάτη — ποσό που, σύμφωνα με την Aena, δεν θα αποτρέψει τον πελάτη από το να αγοράσει εισιτήριο, ενώ υποστήριξε ότι άλλες αεροπορικές εταιρείες θα καλύψουν το κενό της Ryanair.

«Τα αεροδρομιακά τέλη της Aena είναι από τα πιο ανταγωνιστικά στο ευρωπαϊκό πλαίσιο», δήλωσε ο Maurici Lucena, πρόεδρος του δημόσιου φορέα. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η αεροπορική εταιρεία δεν ακυρώνει δρομολόγια λόγω των υψηλότερων τελών, αλλά επειδή «μετακινεί τα αεροσκάφη της σε αεροδρόμια όπου μπορεί να ορίσει υψηλότερες τιμές εισιτηρίων».