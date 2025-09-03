Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο του... λαού λανσάρει η Volkswagen

Η Volkswagen AG αξιοποιεί την κληρονομιά ενός από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της, λανσάροντας με ηλεκτρικό hatchback που στοχεύει να καλύψει την αγορά στο κύμα του ανταγωνισμού από την Κίνα.

Η αυτοκινητοβιομηχανία παρουσίασε μια καμουφλαρισμένη έκδοση του ID. Polo, μοντέλο που αναμένεται να τιμολογηθεί κάτω από τις €25.000 όταν κυκλοφορήσει στην αγορά τον επόμενο χρόνο. Ονομάστηκε όπως ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της εταιρείας και αποτελεί μέρος των προσπαθειών της VW να δημιουργήσει ένα ηλεκτρικό «αυτοκίνητο του λαού», ανταγωνιζόμενο τις φθηνές προσφορές από εταιρείες όπως η BYD Co. και η Zhejiang Geely Holding Group Co.

Το ID. Polo θα «καθιστά την ηλεκτρική οδήγηση προσιτή σε περισσότερους ανθρώπους από ποτέ», υποστήριξε η VW σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι θα αρχίσει να χρησιμοποιεί γνωστά ονόματα μοντέλων για τα EVs που προηγουμένως είχαν αριθμητικές ονομασίες ID. Η εταιρεία θα παρουσιάσει το νέο αυτοκίνητο στην έκθεση αυτοκινήτου του Μονάχου την επόμενη εβδομάδα.

Η κίνηση έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή για τη Volkswagen. Η εταιρεία αντιμετωπίζει αυξανόμενα εμπόδια, στασιμότητα στην ευρωπαϊκή αγορά και μειούμενες πωλήσεις στην Κίνα. Ταυτόχρονα, κινεζικές μάρκες επεκτείνονται στην Ευρώπη με μοντέλα σε ανταγωνιστικές τιμές, όπως το hatchback BYD Dolphin Surf, που ξεκινά από τις €23.000 στη Γερμανία.

Το Polo είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα μικρά αυτοκίνητα της VW, έχοντας πουλήσει περισσότερες από 20 εκατομμύρια μονάδες από τότε που λανσαρίστηκε το 1975.