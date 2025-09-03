ΗΠΑ: Ακόμη πιο χαμηλά οι ανοιχτές θέσεις εργασίας τον Ιούλιο

Ο αριθμός των ανοιχτών θέσεων εργασίας στις ΗΠA σημείωσε μεγαλύτερη πτώση απ' ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές τον Ιούλιο.

Ειδικότερα, ανήλθαν σε 7,18 εκατομμύρια τον μήνα, πιο κάτω από την πρόβλεψη του Dow Jones για 7,4 εκατομμύρια.

Τον Ιούνιο είχαν ήδη διολισθήσει στα 7,36 εκατ. από το υψηλό έξι μηνών των 7,77 εκατ. τον Μάιο.

Ο αριθμός των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο από το περασμένο φθινόπωρο και στο δεύτερο χαμηλότερο επίπεδο από την πανδημία, το 2020.

Τα στοιχεία για της προσλήψεις σηματοδοτούν ότι η αγορά εργασίας έχει αποδυναμωθεί, καθώς μόλις που ξεπέρασαν τις απώλειες θέσεων εργασίας για τον Ιούλιο.