#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ισπανία: Επτά μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί σε παραλίες της Ανδαλουσίας

Έξι μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί τα ξημερώματα στην Πλάγια δε λος Μουέρτος, στην περιοχή Καρμπονέρας, ενώ άλλος ένας βρέθηκε νεκρός στην Πλάγια δε λας Σαλίνας.

Ισπανία: Επτά μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί σε παραλίες της Ανδαλουσίας

Δημοσιεύθηκε: 3 Σεπτεμβρίου 2025 - 22:46

Επτά πτώματα εντοπίστηκαν σήμερα σε δύο παραλίες της Ανδαλουσίας, στη νότια Ισπανία, μετά την ανατροπή σκαφών που μετέφεραν παράτυπους μετανάστες, όπως δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ειδικότερα, έξι μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί τα ξημερώματα στην Πλάγια δε λος Μουέρτος, στην περιοχή Καρμπονέρας, ενώ άλλος ένας βρέθηκε νεκρός στην Πλάγια δε λας Σαλίνας (ανατολικότερα).

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσίευματα, η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας είχε ενημερωθεί για δύο σκάφη με παράτυπους μετανάστες στα ανοικτά των ακτών της Ανδαλουσίας και κατά την έρευνα που διεξήχθη περισυνελέγησαν 26 άνθρωποι.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μητσοτάκης: Στήριξη στο Λιμενικό και στα ελληνικά ναυπηγεία

Πλεύρης: Δεν θα υπάρξει μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη

ΗΠΑ: «Στοπ» δικαστηρίου σε απελάσεις ασυνόδευτων παιδιών στη Γουατεμάλα

Κρατούμενος έπεσε στη θάλασσα μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο